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إزاحة الستار عن هاتف سامسونج Galaxy Tab A7 Lite

Time منذ 53 دقيقة
Views 1675
إزاحة الستار عن هاتف سامسونج Galaxy Tab A7 Lite

وكالات (صدى):
تستعد شركة "سامسونج" الكورية، لإطلاق نسخة مصغرة من Galaxy Tab A7؛ حيث ظهر الجهاز في قاعدة بيانات Bluetooth SIG، وتؤكد الوثيقة أنه سيتم إطلاقه تحت اسم Galaxy Tab A7 Lite ويتميز بتقنية Bluetooth 5.0.

ويعد الجهاز، مزود بشاشة بقياس 8.7 بوصة وتصميم معدني رفيع، فضلا عن معالج MediaTek’s Helio P22T وذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 غيغابايت مع منفذ USB من النوع C ومقبس سماعة رأس.

ويضم الجهاز اللوحي بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة مع دعم خاصية الشحن السريع بقوة 15 وات، فيما سيتم إطلاق جهاز Galaxy Tab A7 Lite في يونيو 2021 إلى جانب Galaxy Tab S7 Lite، كما يمتلك جهاز Galaxy Tab S7 Lite شاشة QHD LTPS LCD بقياس 12.4 بوصة مع تقنية الجيل الخامس.

 

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سامسونج
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ما اعطيتيها معاشهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه .. .. الحرامي سينال العقاب الصارم ..
سعد
المفروض ابيدوهم او اوقفوا الحرب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
الملل
وليش انتم مهتمين فيها هل هو نزيف مهبلي

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