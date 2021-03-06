الأعداد السابقة للصحيفة

حكم مباراة الهلال والرائد يثير الجدل في غيابه عن الدوري الروماني

Time منذ ساعة
Views 1926
حكم مباراة الهلال والرائد يثير الجدل في غيابه عن الدوري الروماني

نواف السالم (صدى):
علق الحكم الروماني السابق، ماريوس أفرام، على إدارة الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان لمباراة الهلال ضد الرائد أمس الجمعة، ضمن الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أفرام : “دعونا لا ننسى أن الأولوية يجب أن تكون البطولة المحلية! وهذا صعب للغاية. اذهب إلى السعودية، وستعود ومعك 10000 دولار في جيبك. من الصعب المجيء إلى رومانيا للتحكيم بعد هذا”.

وغاب الحكام الرومان، أوفيديو هاتيجان وإستفان كوفاكس، عن إدارة المباريات في الدوري الروماني، بسبب تواجدهما لإدارة مباراة الهلال والرائد.

ويذكر أن هاتيجان كان هو حكم الساحة في مباراة الهلال والرائد، في حين كان كوفاكس حكم الـVAR، وكان معهما المساعدين أوكتافيان أوفري وسيباستيان جورجي.

Time واتساب
حكم مباراة الهلال والرائد
أفرام
أوفيديو هاتيجان

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ما اعطيتيها معاشهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه .. .. الحرامي سينال العقاب الصارم ..
سعد
المفروض ابيدوهم او اوقفوا الحرب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
الملل
وليش انتم مهتمين فيها هل هو نزيف مهبلي

أخر الأخبار

أشياء تؤدي إلى الإصابة بالقشرة وحكة الرأس
أشياء تؤدي إلى الإصابة بالقشرة وحكة الرأس
Time منذ 18 دقيقة Views 1303
البروتوكولات الواجب اتباعها أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها
البروتوكولات الواجب اتباعها أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها
Time منذ 33 دقيقة Views 1634
هجوم كبير على ياسمين عبد العزيز بسبب بوستر مسلسل "اللي ملوش كبير"
هجوم كبير على ياسمين عبد العزيز بسبب بوستر مسلسل "اللي ملوش كبير"
Time منذ 38 دقيقة Views 623
إزاحة الستار عن هاتف سامسونج Galaxy Tab A7 Lite
إزاحة الستار عن هاتف سامسونج Galaxy Tab A7 Lite
Time منذ 53 دقيقة Views 1671
«الحصيني»: الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر على عدة مناطق
«الحصيني»: الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر على عدة مناطق
Time منذ 57 دقيقة Views 1849
أهم 5 فيتامينات يحتاجها جسم المرأة
أهم 5 فيتامينات يحتاجها جسم المرأة
Time منذ ساعة Views 1438
حكم مباراة الهلال والرائد يثير الجدل في غيابه عن الدوري الروماني
حكم مباراة الهلال والرائد يثير الجدل في غيابه عن الدوري الروماني
Time منذ ساعة Views 1926
شركة بنده للتجزئة تعلن عن وظائف شاغرة في جدة
شركة بنده للتجزئة تعلن عن وظائف شاغرة في جدة
Time منذ ساعة Views 1778
أديل تعلن طلاقها رسميًا من زوجها
أديل تعلن طلاقها رسميًا من زوجها
Time منذ ساعة Views 726
مباريات اليوم السبت
مباريات اليوم السبت
Time منذ ساعة Views 1934