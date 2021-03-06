حكم مباراة الهلال والرائد يثير الجدل في غيابه عن الدوري الروماني

نواف السالم (صدى):
علق الحكم الروماني السابق، ماريوس أفرام، على إدارة الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان لمباراة الهلال ضد الرائد أمس الجمعة، ضمن الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال أفرام : “دعونا لا ننسى أن الأولوية يجب أن تكون البطولة المحلية! وهذا صعب للغاية. اذهب إلى السعودية، وستعود ومعك 10000 دولار في جيبك. من الصعب المجيء إلى رومانيا للتحكيم بعد هذا”.
وغاب الحكام الرومان، أوفيديو هاتيجان وإستفان كوفاكس، عن إدارة المباريات في الدوري الروماني، بسبب تواجدهما لإدارة مباراة الهلال والرائد.
ويذكر أن هاتيجان كان هو حكم الساحة في مباراة الهلال والرائد، في حين كان كوفاكس حكم الـVAR، وكان معهما المساعدين أوكتافيان أوفري وسيباستيان جورجي.