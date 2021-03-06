وزير مصري يكشف مشكلة سد النهضة الحقيقية والخطأ الذي ارتكبته مصر في الأزمة

القاهرة (صدى):
كشف وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام بعض الدول تسعى إلى تحجيم قدرات مصر من خلال تقليص مواردها المائية، مؤكدا أن مشكلة سد النهضة مع مصر سياسية وليست فنية.
وقال علام في الحلقة الثالثة من برنامج الذاكرة السياسية على قناة "العربية" إن بعض دول حوض النيل، لا سيما إثيوبيا توارثت من الاستعمار سياسة العصا والجزرة من خلال التحكم بمياه نهر النيل.
وأضاف أن بريطانيا عمدت بعد استقلال مصر إلى بناء سد سنّار في السودان، وهو ما انعكس سلباً على زراعة القطن في مصر بعدما ازدهرت هذه الزراعة في السودان.
ولفت إلى أن إسرائيل موجودة بقوة في دول حوض النيل وأن إثيوبيا تعتبر نفسها من سلالة بني إسرائيل لأنها تنحدر من نسل يهوذا ولذلك كان اسم الإمبراطورية: إمبراطورية إثيوبيا ويهوذا"، مؤكداً أن مصر أخطأت بقبولها التفاوض على إعادة تقسيم مياه حوض النيل".