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وزير مصري يكشف مشكلة سد النهضة الحقيقية والخطأ الذي ارتكبته مصر في الأزمة

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وزير مصري يكشف مشكلة سد النهضة الحقيقية والخطأ الذي ارتكبته مصر في الأزمة

القاهرة (صدى):
كشف وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام بعض الدول تسعى إلى تحجيم قدرات مصر من خلال تقليص مواردها المائية، مؤكدا أن مشكلة سد النهضة مع مصر سياسية وليست فنية.

وقال علام في الحلقة الثالثة من برنامج الذاكرة السياسية على قناة "العربية" إن بعض دول حوض النيل، لا سيما إثيوبيا توارثت من الاستعمار سياسة العصا والجزرة من خلال التحكم بمياه نهر النيل.

وأضاف أن بريطانيا عمدت بعد استقلال مصر إلى بناء سد سنّار في السودان، وهو ما انعكس سلباً على زراعة القطن في مصر بعدما ازدهرت هذه الزراعة في السودان.

ولفت إلى أن إسرائيل موجودة بقوة في دول حوض النيل وأن إثيوبيا تعتبر نفسها من سلالة بني إسرائيل لأنها تنحدر من نسل يهوذا ولذلك كان اسم الإمبراطورية: إمبراطورية إثيوبيا ويهوذا"، مؤكداً أن مصر أخطأت بقبولها التفاوض على إعادة تقسيم مياه حوض النيل".

 

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بريطانيا
اسرائيل
اثيوبيا
سد النهضة
نهر النيل
حوض النيل

أحدث التعليقات

ابوبدر
من اول قلنا ان الحرية الزائفة والانفتاح الزائد والابتعاد عن الدبن وعاداتنا وتقاليدنا بتكون سبب للمصائب . الله يكفينا شر مافي الغيب عنده ✋
زعيم اااسيا
يمكن بعد زواج يعقل ويكمل دراسته ويحصل على بكارلوس وتعلم كيف تتقن الحديث والحوار على الهواء مباشره مو حوار مسجل حافظ كلمتين وجاب العيد لما قال اي فريق يحقق بطوله داخليه ويفشل خارجيا هذا فريق مدعوم من لجان وتحكيم الهلال حقق داخليا وخارجيا النصر حقق داخليا وفشل خارجيا وشهد شاهدنا منهم تبنا لكم ماغباءكم سلوقي الاصيفر
زعيم اااسيا
يمكن بعد زواج يعقل ويكمل دراسته ويحصل على بكارلوس وتعلم كيف تتقن الحديث والحوار على الهواء مباشره مو حوار مسجل حافظ كلمتين وجاب العيد لما قال اي فريق يحقق بطوله داخليه ويفشل خارجيا هذا فريق مدعوم من لجان وتحكيم الهلال حقق داخليا وخارجيا النصر حقق داخليا وفشل خارجيا وشهد شاهدنا منهم تبنا لكم ماغباءكم سلوقي الاصيفر
زعيم اااسيا
فعلا بيئه النصر طارده لاعب ساهم في تحقيق النصر كاس اسيا والدوري وكاس الملك هههههههههههه مسمينه جلاد مادري هل هو جلاد الحراس ولا جلاد ادارة النصر ومنسوبيها
الملل
وجه قذر وخبيث

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