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«الحصيني»: الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر على عدة مناطق

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«الحصيني»: الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر على عدة مناطق

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن الحرارة المسجلة فجر اليوم السبت 1442/7/22هـ من باردة باردة نسبياً إلى باردة على مدن الشمالية الوسطى والشرقية والمرتفعات ولطيفة على باقي المدن.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن السماء صحو بوجه عام على المملكة والخليج والغبار وصل إلى نجران؛ لافتًا إلى أن الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الجنوبية والغربية.

وأضاف "الحصيني" : "للكشاتة ورواد الاستراحات الأجواء جيدة اليوم السبت اكشتوا "خذوا معاطف" للساعات المتأخرة من الليل على معظم السعودية عدا المدينة ومكة وجازان، سواحل وسط الشرقية والغربية ونجران فيه نشاط للرياح".

Time واتساب
الطقس
عبدالعزيز الحصيني
كتلة باردة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ما اعطيتيها معاشهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه .. .. الحرامي سينال العقاب الصارم ..
سعد
المفروض ابيدوهم او اوقفوا الحرب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
الملل
وليش انتم مهتمين فيها هل هو نزيف مهبلي

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