مباريات اليوم السبت

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
يشهد اليوم نهاية مباريات الجولة الثانية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيلعب الأهلي أمام ضمك في تمام الساعة 20:35 مساءًا.
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
تقام مباراة كبيرة تجمع بين بيرنلي وآرسنال في الساعة 15:30، بينما يلعب شيفيلد يونايتد مع ساوثامبتون 18:00، وأستون فيلا أمام ولفرهامبتون 20:30، وفي نهاية اليوم مباراة برايتون مع ليستر سيتي 23:00.
مباريات الدوري الإسباني
يلعب بلد الوليد مع خيتافي 16:00، وإلتشي امام إشبيلية 19:15، وقادش أمام إيبار 20:30، وفي المساء يحل برشلونة ضيفًا على أوساسونا 23:00.
مباريات الدوري الإيطالي
يستضيف سبيزيا نظيره بينفينتو 17:00، ويلعب أودينيزي مع ساسوولو 20:00، ويستضيف يوفنتوس نظيره لاتسيو 22:45.
مباريات الدوري الألماني
يعد اليوم مليئًا بالمباريات القوية، والبداية من مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ مع باير ليفركوزن 17:30، وسيلعب فرايبورج مع لايبزيج 17:30، وفي المساء القمة الكبيرة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند 20:30.
مباريات دوري أبطال أفريقيا
تُلعب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث سيلعب الزمالك مع الترجي 19:00، والأهلي مع فيتا كلوب 22:00، والوداد مع حوريا 22:00، وتونجيث مع مولودية الجزائر 19:00.