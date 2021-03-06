الأعداد السابقة للصحيفة

مباريات اليوم السبت

Time منذ ساعة
Views 1932
مباريات اليوم السبت

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يشهد اليوم نهاية مباريات الجولة الثانية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيلعب الأهلي أمام ضمك في تمام الساعة 20:35 مساءًا.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تقام مباراة كبيرة تجمع بين بيرنلي وآرسنال في الساعة 15:30، بينما يلعب شيفيلد يونايتد مع ساوثامبتون 18:00، وأستون فيلا أمام ولفرهامبتون 20:30، وفي نهاية اليوم مباراة برايتون مع ليستر سيتي 23:00.

مباريات الدوري الإسباني

يلعب بلد الوليد مع خيتافي 16:00، وإلتشي امام إشبيلية 19:15، وقادش أمام إيبار 20:30، وفي المساء يحل برشلونة ضيفًا على أوساسونا 23:00.

مباريات الدوري الإيطالي

يستضيف سبيزيا نظيره بينفينتو 17:00، ويلعب أودينيزي مع ساسوولو 20:00، ويستضيف يوفنتوس نظيره لاتسيو 22:45.

مباريات الدوري الألماني

يعد اليوم مليئًا بالمباريات القوية، والبداية من مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ مع باير ليفركوزن 17:30، وسيلعب فرايبورج مع لايبزيج 17:30، وفي المساء القمة الكبيرة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند 20:30.

مباريات دوري أبطال أفريقيا

تُلعب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث سيلعب الزمالك مع الترجي 19:00، والأهلي مع فيتا كلوب 22:00، والوداد مع حوريا 22:00، وتونجيث مع مولودية الجزائر 19:00.

Time واتساب
يوفنتوس
الاهلي
النصر
الشباب
الهلال
ريال مدريد
الاتحاد
الدوري السعودي
برشلونة
الدوري الانجليزي
إنتر ميلان
الزمالك
الدوري الإيطالي
الدوري المصري
كأس إيطاليا
مباريات اليوم

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ما اعطيتيها معاشهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه .. .. الحرامي سينال العقاب الصارم ..
سعد
المفروض ابيدوهم او اوقفوا الحرب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
الملل
وليش انتم مهتمين فيها هل هو نزيف مهبلي

أخر الأخبار

أشياء تؤدي إلى الإصابة بالقشرة وحكة الرأس
أشياء تؤدي إلى الإصابة بالقشرة وحكة الرأس
Time منذ 17 دقيقة Views 1301
البروتوكولات الواجب اتباعها أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها
البروتوكولات الواجب اتباعها أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها
Time منذ 33 دقيقة Views 1632
هجوم كبير على ياسمين عبد العزيز بسبب بوستر مسلسل "اللي ملوش كبير"
هجوم كبير على ياسمين عبد العزيز بسبب بوستر مسلسل "اللي ملوش كبير"
Time منذ 38 دقيقة Views 619
إزاحة الستار عن هاتف سامسونج Galaxy Tab A7 Lite
إزاحة الستار عن هاتف سامسونج Galaxy Tab A7 Lite
Time منذ 52 دقيقة Views 1671
«الحصيني»: الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر على عدة مناطق
«الحصيني»: الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر على عدة مناطق
Time منذ 57 دقيقة Views 1846
أهم 5 فيتامينات يحتاجها جسم المرأة
أهم 5 فيتامينات يحتاجها جسم المرأة
Time منذ ساعة Views 1438
حكم مباراة الهلال والرائد يثير الجدل في غيابه عن الدوري الروماني
حكم مباراة الهلال والرائد يثير الجدل في غيابه عن الدوري الروماني
Time منذ ساعة Views 1918
شركة بنده للتجزئة تعلن عن وظائف شاغرة في جدة
شركة بنده للتجزئة تعلن عن وظائف شاغرة في جدة
Time منذ ساعة Views 1778
أديل تعلن طلاقها رسميًا من زوجها
أديل تعلن طلاقها رسميًا من زوجها
Time منذ ساعة Views 725
مباريات اليوم السبت
مباريات اليوم السبت
Time منذ ساعة Views 1932