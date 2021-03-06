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آلية لمنع تكدس العملاء عند المطاعم والمقاهي

Time منذ 10 دقائق
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آلية لمنع تكدس العملاء عند المطاعم والمقاهي

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن برتوكولات التباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي في أماكن استلام الطلبات والانتظار بمسافة متر ونصف، وأن يعامل أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد بينهم.

ووضعت الوزارة آلية لإدارة قائمة الانتظار بحيث تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم أو المقاهي ويكون طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية او التليفون.

كما داعت إلى منع انتظار الأفراد داخل المطعم سواء للحصول على الطلبات أو طاولة للجلوس، ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج.

بالإضافة إلى منع تقديم الطعام داخل المطعم في حال تعذر تطبيق مسافة التباعد 3 متر، ومنع المشاركة لأكثر من مجموعة على طاولة واحدة، وألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة عن 5 أشخاص حتى ولو كانوا من أسرة واحدة أو أصدقاء.

Time واتساب
المطاعم
وزارة الشؤون االبلدية والقروية

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب حلوا
منصور
يارجال يروح خلاص ماعد منه فايده اخذ حقه واخذنا حقنا اش باقي يقدر يقدم لنصر اكثر من كذا والله لو يجلس عشرين سنه ما يقدم لنصر ربع ما قدمه خلاص الرجال كبر
الوفا طبعي
اقووول الله يستر علينا ويسلمنا منكم صار الواحد يسوق وهو😳 لاتجيبه وحده وتجيب العيد فيه
الوفا طبعي
تدري يالهراج فعلا أثبت انك حااااقد على عمك وتاج راسك النصر العالمي ومضغووووط انتبه بس لاتنفجر...ورب الكعبه ماشوه الكره السعوديه إلا انت وبرنامج اللي مثلك يا😷😷😷😷😷😷😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
آمنت بالله العلي العظيم هذا جيل كارونا. توقع منه كل شي

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