الأعداد السابقة للصحيفة

توقف محرك طائرة بوينغ 737 ماكس أثناء رحلة إلى نيويورك

Time منذ 14 دقيقة
Views 1422
توقف محرك طائرة بوينغ 737 ماكس أثناء رحلة إلى نيويورك

واشنطن (صدى):
تعرضت إحدى طائرات بوينغ 737 ماكس، لمشاكل ميكانيكية واضحة قبل وقت قصير من هبوطها يوم الجمعة، بحسب إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية التي قالت إن الطيارين أوقفا تشغيل محرك أثناء رحلة من ميامي إلى نيوارك.

وأوضحت أمريكان إيرلاينز إن الطائرة واجهت مشكلة ميكانيكية محتملة، لافتة إلى إن الطائرة هبطت بسلام ووصلت إلى البوابة بقوتها الخاصة بعد ظهر يوم الجمعة، دون الإبلاغ عن إصابات للركاب أو الطاقم.

وفي السياق نفسه، صرحت شركة بوينغ إن الشركة على علم بالحادث وإن شركة أمريكان إيرلاينز يمكنها تقديم مزيد من المعلومات، بينما أضافت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستحقق في الأمر.

 

Time واتساب
نيويورك
محرك طائرة
طائرة بوينغ 737 ماكس

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب حلوا
منصور
يارجال يروح خلاص ماعد منه فايده اخذ حقه واخذنا حقنا اش باقي يقدر يقدم لنصر اكثر من كذا والله لو يجلس عشرين سنه ما يقدم لنصر ربع ما قدمه خلاص الرجال كبر
الوفا طبعي
اقووول الله يستر علينا ويسلمنا منكم صار الواحد يسوق وهو😳 لاتجيبه وحده وتجيب العيد فيه
الوفا طبعي
تدري يالهراج فعلا أثبت انك حااااقد على عمك وتاج راسك النصر العالمي ومضغووووط انتبه بس لاتنفجر...ورب الكعبه ماشوه الكره السعوديه إلا انت وبرنامج اللي مثلك يا😷😷😷😷😷😷😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
آمنت بالله العلي العظيم هذا جيل كارونا. توقع منه كل شي

أخر الأخبار

آلية لمنع تكدس العملاء عند المطاعم والمقاهي
آلية لمنع تكدس العملاء عند المطاعم والمقاهي
Time منذ 10 دقائق Views 1317
توقف محرك طائرة بوينغ 737 ماكس أثناء رحلة إلى نيويورك
توقف محرك طائرة بوينغ 737 ماكس أثناء رحلة إلى نيويورك
Time منذ 14 دقيقة Views 1422
العسل الأسود يمنع خطر الإصابة بالسرطان
العسل الأسود يمنع خطر الإصابة بالسرطان
Time منذ 19 دقيقة Views 1296
"نيوم " تعلن عن وظائف شاغرة
"نيوم " تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 25 دقيقة Views 1433
بالصورة.. "التحالف" ينفي استهداف مواقع هامه بقاعده الملك خالد الجويه
بالصورة.. "التحالف" ينفي استهداف مواقع هامه بقاعده الملك خالد الجويه
Time منذ 29 دقيقة Views 1761
صورة نادرة للملك عبد العزيز مع الملك فاروق في القاهرة
صورة نادرة للملك عبد العزيز مع الملك فاروق في القاهرة
Time منذ 35 دقيقة Views 1728
مشاعل الشحي تجري عملية جراحية بسبب نزيف داخلي
مشاعل الشحي تجري عملية جراحية بسبب نزيف داخلي
Time منذ 39 دقيقة Views 701
شاهد..أول تعليق من السدحان بعد الإعلان عن عمل فني يجمعه بالقصبي
شاهد..أول تعليق من السدحان بعد الإعلان عن عمل فني يجمعه بالقصبي
Time منذ 55 دقيقة Views 1100
خارج المسجد النبوي عام 1409هـ
خارج المسجد النبوي عام 1409هـ
Time منذ ساعة Views 528
" اللغة" سبب رفض المدرب هيريرا لعرض الشباب بـ 4 مليون دولار سنويًا
" اللغة" سبب رفض المدرب هيريرا لعرض الشباب بـ 4 مليون دولار سنويًا
Time منذ ساعة Views 1671