توقف محرك طائرة بوينغ 737 ماكس أثناء رحلة إلى نيويورك

واشنطن (صدى):
تعرضت إحدى طائرات بوينغ 737 ماكس، لمشاكل ميكانيكية واضحة قبل وقت قصير من هبوطها يوم الجمعة، بحسب إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية التي قالت إن الطيارين أوقفا تشغيل محرك أثناء رحلة من ميامي إلى نيوارك.
وأوضحت أمريكان إيرلاينز إن الطائرة واجهت مشكلة ميكانيكية محتملة، لافتة إلى إن الطائرة هبطت بسلام ووصلت إلى البوابة بقوتها الخاصة بعد ظهر يوم الجمعة، دون الإبلاغ عن إصابات للركاب أو الطاقم.
وفي السياق نفسه، صرحت شركة بوينغ إن الشركة على علم بالحادث وإن شركة أمريكان إيرلاينز يمكنها تقديم مزيد من المعلومات، بينما أضافت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستحقق في الأمر.