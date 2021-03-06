"نيوم " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة نيوم عن توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أخصائي أول ، إدارة الأعمال : بكالوريوس " التسويق ، إدارة الأعمال " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة المشاريع ، وإجادة إستخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج مايكروسوفت أوفيس .
2- أخصائي الإمتثال الضريبي : بكالوريوس في " المحاسبة ، والمالية " ، أو ما يعادلها ، خبرة مناسبة ، إجادة الحاسب الآلي خاصة مايكروسوفت أوفيس .
ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل كل وظيفة عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنــــا و هنــــــــا .