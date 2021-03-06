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شاهد..أول تعليق من السدحان بعد الإعلان عن عمل فني يجمعه بالقصبي

Time منذ 54 دقيقة
Views 1095
شاهد..أول تعليق من السدحان بعد الإعلان عن عمل فني يجمعه بالقصبي

الرياض (صدى):
علق الفنان عبد الله السدحان على إعلان معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن عمل فني يجمعه بالفنان ناصر القصبي.

وقال السدحان: " بارك الله فيك معالي المستشار، حقيقة أنا سعدت بهذا الخبر الجميل كما سعد الملايين من المشاهدين والمشاهدات ".

وأضاف:" نسأل الله التوفيق في تقديم عمل يليق بالجميع، أسعدني اتصالك وأسعدتني التغريدة كذلك ، لأنك دائما سباق لفعل الخير والصالح العام ".

وتصدر وسم " القصبي والسدحان حبايب " قائمة التريند بعد ساعات من إعلان تركي آل الشيخ عن تكفله بإنتاج عمل فني يضم النجمين من جديد.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب حلوا
منصور
يارجال يروح خلاص ماعد منه فايده اخذ حقه واخذنا حقنا اش باقي يقدر يقدم لنصر اكثر من كذا والله لو يجلس عشرين سنه ما يقدم لنصر ربع ما قدمه خلاص الرجال كبر
الوفا طبعي
اقووول الله يستر علينا ويسلمنا منكم صار الواحد يسوق وهو😳 لاتجيبه وحده وتجيب العيد فيه
الوفا طبعي
تدري يالهراج فعلا أثبت انك حااااقد على عمك وتاج راسك النصر العالمي ومضغووووط انتبه بس لاتنفجر...ورب الكعبه ماشوه الكره السعوديه إلا انت وبرنامج اللي مثلك يا😷😷😷😷😷😷😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
آمنت بالله العلي العظيم هذا جيل كارونا. توقع منه كل شي

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