شاهد..أول تعليق من السدحان بعد الإعلان عن عمل فني يجمعه بالقصبي

الرياض (صدى):
علق الفنان عبد الله السدحان على إعلان معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن عمل فني يجمعه بالفنان ناصر القصبي.
وقال السدحان: " بارك الله فيك معالي المستشار، حقيقة أنا سعدت بهذا الخبر الجميل كما سعد الملايين من المشاهدين والمشاهدات ".
وأضاف:" نسأل الله التوفيق في تقديم عمل يليق بالجميع، أسعدني اتصالك وأسعدتني التغريدة كذلك ، لأنك دائما سباق لفعل الخير والصالح العام ".
وتصدر وسم " القصبي والسدحان حبايب " قائمة التريند بعد ساعات من إعلان تركي آل الشيخ عن تكفله بإنتاج عمل فني يضم النجمين من جديد.