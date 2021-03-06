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تفاصيل مقتل مقيم مصري وإصابة قريبه على يد مواطن

Time منذ ساعة
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تفاصيل مقتل مقيم مصري وإصابة قريبه على يد مواطن

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الهجرة المصرية، أمس الجمعة، بيانًا كشفت فيه ملابسات مقتل مصري مقيم في المملكة وإصابة قريبه إثر إطلاق النار عليهما من قبل مواطن بسبب خلاف حول نقل حمولة خضروات.

وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبيد إنها تتابع مع السفارة والقنصلية المصرية في المملكة التحقيقات في الواقعة.

وأشارت إلى متابعة الحالة الطبية للمصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض.

وذكر البيان: " أن السلطات السعودية قامت بالقبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، حيث يخضع المتهم الآن للتحقيقات ".

وأكدت الوزيرة ثقتها في سير التحقيقات والإجراءات القانونية في المملكة.

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
واييييش دخلنا بالخبر ياصدى.... مرررره خبر 😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
الوفا طبعي
الف الف الف مليون مبروووووك يالشامخ يابو فهد.... كل ما أشوف 🐕 أتذكر كلمتك الله يسعدك 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂
واضح*** وصريح***
اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك الّتي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجائه يا كاشف الهم، يا مفرّج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرّين..
abdul
انا شخصيا لا احب الطيران خاصة في المسافة ساعة او اقل مثل الرياض الظهران. وهنا شيكاغو منياپولس. احب اسوق السيارة في حدود 600 كلم/ 400 ميل، خاصة بعد احداث سبتمبر . بلا تدقيقاتهم وبلا نظراتهم الخاطفة اثناء ادائي الصلاة في صالة انتظار الركوب بالمطار فضلا على صعوبة تحديد اتجاه القبلة .

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