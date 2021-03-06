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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

الوفا طبعي
واييييش دخلنا بالخبر ياصدى.... مرررره خبر 😷
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
الوفا طبعي
الف الف الف مليون مبروووووك يالشامخ يابو فهد.... كل ما أشوف 🐕 أتذكر كلمتك الله يسعدك 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂
واضح*** وصريح***
اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك الّتي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجائه يا كاشف الهم، يا مفرّج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرّين..
abdul
انا شخصيا لا احب الطيران خاصة في المسافة ساعة او اقل مثل الرياض الظهران. وهنا شيكاغو منياپولس. احب اسوق السيارة في حدود 600 كلم/ 400 ميل، خاصة بعد احداث سبتمبر . بلا تدقيقاتهم وبلا نظراتهم الخاطفة اثناء ادائي الصلاة في صالة انتظار الركوب بالمطار فضلا على صعوبة تحديد اتجاه القبلة .

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