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مغربية تخنق زوجها للقاء عشيقها

Time منذ 10 دقائق
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مغربية تخنق زوجها للقاء عشيقها

مليكة فؤاد (صدى):
أقدمت زوجة خائنة في المغرب على إنهاء حياة زوجها، خنقا بقطعة قماش، حتى تتمكن من لقاء عشيقها.

وفتحت السلطات المغربية تحقيقا في وفاة رجل خمسيني، حيث تبين خلال تشريح الجثة لتحديد السبب الحقيقي للوفاة أن الوفاة ليست طبيعية.

وكشفت التحقيقات وجود خلافات بين المتهمة والمجني عليه، حيث انتابت زوجها شكوك بشأن خيانتها له، وهو ما جعله يُحكم إغلاق المنزل، لمنعها من الخروج ليلا.

وادعت الزوجة في التحقيقات أنها فوجئت بوفاة الزوج في فراشه، معتبرة أن الوفاة طبيعية، ما أثار الشكوك نحوها، لتقر بجريمتها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليها المجرمه
ابو راما
ممتاز الله يعطيها العافيه عندنا طاقات في الشباب عجيبه بس يحتاجون دعم من الجميع وراح نستطيع اختراع حل لكل شي
ابو عمار
بالتوفيق ان شاء الله
ابو عمار
فعلا مستفزه و مقرفه
ابو عمار
اوكي

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