مغربية تخنق زوجها للقاء عشيقها

مليكة فؤاد (صدى):
أقدمت زوجة خائنة في المغرب على إنهاء حياة زوجها، خنقا بقطعة قماش، حتى تتمكن من لقاء عشيقها.
وفتحت السلطات المغربية تحقيقا في وفاة رجل خمسيني، حيث تبين خلال تشريح الجثة لتحديد السبب الحقيقي للوفاة أن الوفاة ليست طبيعية.
وكشفت التحقيقات وجود خلافات بين المتهمة والمجني عليه، حيث انتابت زوجها شكوك بشأن خيانتها له، وهو ما جعله يُحكم إغلاق المنزل، لمنعها من الخروج ليلا.
وادعت الزوجة في التحقيقات أنها فوجئت بوفاة الزوج في فراشه، معتبرة أن الوفاة طبيعية، ما أثار الشكوك نحوها، لتقر بجريمتها.