الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. خطابة تؤكد: "كبار السن الأكثر إقبالًا على المسيار"

Time منذ 28 دقيقة
Views 1565
Comment 1
بالفيديو.. خطابة تؤكد: "كبار السن الأكثر إقبالًا على المسيار"

علي القحطاني (صدى):
قامت الإعلامية أودي الزبن، بإجراء مكالمة هاتفية مع خطابة تدعى " أم عبدالله "،موجهة لها عدة أسئلة على أنها تبحث عن عريس، لتكشف أسرار عالم الخطابات.

واستفسرت الزبن عن الأسعار لتجيبها الخطابة بقولها: " المتزوج أخذ منه 5000 ريال، والشباب أخذ منهم 3000 ريال، والبنت 3000 ريال ".

ووجهت الزبن سؤالا لام عبدالله قائلة: " هل يطلبوا منك زواج مسيار ولا ما يطلبوا؟"، فردت قائلة: "يطلبوا مسيارًا مني، وأكثر الطلبات على المسيار، ويتراوح سنهم ما بين 55، 65، 42 عامًا، ما في صغار يبغون زواج مسيار".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليها المجرمه
ابو راما
ممتاز الله يعطيها العافيه عندنا طاقات في الشباب عجيبه بس يحتاجون دعم من الجميع وراح نستطيع اختراع حل لكل شي
ابو عمار
بالتوفيق ان شاء الله
ابو عمار
فعلا مستفزه و مقرفه
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

مغربية تخنق زوجها للقاء عشيقها
مغربية تخنق زوجها للقاء عشيقها
Time منذ 10 دقائق Views 271
حمدالله يطلب فسخ عقده مع النصر والإدارة ترقض
حمدالله يطلب فسخ عقده مع النصر والإدارة ترقض
Time منذ 22 دقيقة Views 1604
بالفيديو.. خطابة تؤكد: "كبار السن الأكثر إقبالًا على المسيار"
بالفيديو.. خطابة تؤكد: "كبار السن الأكثر إقبالًا على المسيار"
Time منذ 28 دقيقة Views 1565
ابن مساعد: "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين "
ابن مساعد: "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين "
Time منذ ساعة Views 2175
آل الشيخ: " أخيرًا اجتمع الهرمان بعد طول فراق "
آل الشيخ: " أخيرًا اجتمع الهرمان بعد طول فراق "
Time منذ ساعة Views 966
بالفيديو.. "مدرستي" ترصد لصًا حاول اقتحام منزل طالبة بحائل
بالفيديو.. "مدرستي" ترصد لصًا حاول اقتحام منزل طالبة بحائل
Time منذ ساعة Views 2039
يتيمة تروي معاناتها مع زوجة أبيها و"العنف الأسري" يتدخل
يتيمة تروي معاناتها مع زوجة أبيها و"العنف الأسري" يتدخل
Time منذ ساعة Views 1728
ردة فعل مذيع عراقي تفاجأ بالراقصة إليسار أمامه ببدلة رقص
ردة فعل مذيع عراقي تفاجأ بالراقصة إليسار أمامه ببدلة رقص
Time منذ ساعتين Views 967
شيري عادل "ممنوعة من الكلام" بأمر الأطباء
شيري عادل "ممنوعة من الكلام" بأمر الأطباء
Time منذ ساعتين Views 1079
شاهد.. الخطابة أم سعود تكشف موقفها من زواج "المسفار"
شاهد.. الخطابة أم سعود تكشف موقفها من زواج "المسفار"
Time منذ ساعتين Views 1906