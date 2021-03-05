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شاهد.. الخطابة أم سعود تكشف موقفها من زواج "المسفار"

Time منذ ساعة
Views 1682
شاهد.. الخطابة أم سعود تكشف موقفها من زواج "المسفار"

نايف السالم (صدى):
أكدت الخطابة أم سعود، رفضها لزواج " المسفار "، موضحة أنه يعتبر كزواج المتعة و " حرام ".

وقالت أم سعود: " أرفض زواج المسفار لأنه مش زواج، يعتبر مثل زواج المتعة مدته يومين أو ثلاثة، وهذا أصلاً حرام اللي يمشي فيه " .

وأشارت إلى أنها قامت بتزويج العديد من المشاهير، قائلة: " زوّجت مشاهير من السعودية والإمارات و الكويت ".

وعن شرط إخبار الزوج لزوجته بأنه يريد الزواج عليها، قالت: " هالشئ يعمر ولا يدمر، الرجل مفروض يشاور حرمته يقولها من باب الاحترام يا بنت الحلال أنا عندي نقص شوي بيني وبينك أنا أبغي أتزوج ترضين ولا لا إذا قالت لا كان بها وشال فكرة الزواج من رأسه " .

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الخطابة أم سعود
زواج المسفار

أحدث التعليقات

ابورعد
والله ان العقل نعمه يميز الصح من الخطاء . مشهورين في وش الله لايفضحنا
عالمي من الملعب موبالدف من المكتب
ماتسوى هذي القيمه الامجنون اواهبل ١لاعب اقل من عادي بالبلنتيات والبكائيات اخذ الهداف وينه الحين كبرت الكرشتين ههههه من قدام وورا خله في الميز تبع النادي يغسل صحون وياكل بس ههههههه
محمد عبدالله
هذا الي صاير عندهم بسبب تحالف حكومتهم مع المجوس ايران التي طغت وافسدت بلبنان ووضعت اذناب لها سرقت قوت الشعب اللبناني وتركهم للعرب وانسلاخهم من العروبة وبالذات دول الخليج السعودية وبدون فخر السعودية خيرها واصل لكل الدول العالم المحتاجة لو بقوا على عروبتهم لتغيرت حالهم للاحسن ويستحيل نرى مثل هذا المنظر المحزن نتمنى عودة لبنان لحضن العرب وعودتهم لرشدهم يكفي ان الشعب اللبناني عانى من ايران المجوسية ونتمنى ان يثور الشعب اللبناني على حزب الشيطان ويحرر نفسه من هذا الوباء الشيعي المجوسي.
بلبل البحر
سبحان الله ..
abdul
اللهم اختم بالصالحات أعمالنا ، وبالسعادة آجالنا ، وبلّغنا مما يرضيك آمالنا . وارحمه وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين.

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