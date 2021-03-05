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إفشال مخطط حوثي جديد لاستهداف المدنيين بخميس مشيط وجازان

Time منذ ساعة
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إفشال مخطط حوثي جديد لاستهداف المدنيين بخميس مشيط وجازان

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت ) من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان .

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (8) ثمانية طائرات بدون طيار خلال (24) الساعة الماضية ، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب ، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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أحدث التعليقات

خالد الحسين
المباراة الجاية نسويلهم حنا العرضة وبالسيوف ههههههه
حياة حسن. القرني
اريد. منك ياسمو. مساعده. ماديه. ومساكن. جزاك الله خير.
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، وفقها الله ..
حياة حسن. القرني
انا. متزوجه. ولدي. بنت. وزوجي. كان يعمل. عسكري. وفصله. القائد فصل. تعسري. ولايوجد لدينا الاحساب الموطن. 300 ريال. فقط لا غير وزوجي ينتظر. الرد. من التجنيد. اعاده. لقطع العسكري. وحالنا الله المستعان. ولايوجد لدينا دعم. ايجار. في شقق. الفرسان. ولا دعم. المواد الغذائيه. لم يقبلنا. جمعيه الا اذ كان. مسجلين. في. الضمان الاجتماعي. ورفض الضمان الا اذ انا مطلقه. /او. مهجوره. /او يكون. زوجي سجين. / فسال الله ان. يفرج همنا. وهم. كل. مسلم. ومسلمه. والله. نحن. محتاجين. فا انظر. الين بعين الرحمه. والشفقه. ارجوا من الله ثم. من سموك. ان. تدعمنا با الايجار. او مسكن. جزاك الله خير.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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