شاهد.. مدني رحيمي لأم سعود الخطابة: أبغى أخطب من الإمارات

ماجد محمد (صدى):
مازح عضو شرف نادي الاتحاد الدكتور مدني رحيمي أم سعود الخطابة، أثناء لقاءها ببرنامج " MBC في أسبوع، بطلبه منها أن تخطب له من الإمارات.
وأجاب مدني رحيمي على سؤال: " ما تبغانا نضيف اسمك على الليستة؟" قائلا:" أبغى أخطب من الإمارات لأن جمال الإمارات معروف " .
وفي سياق منفصل، كان مدني قد أكد أن إدارات نادي الاتحاد في العامين السابقين هم سبب تدهور مستوى الفريق.
وأشار إلى أن بعض الإدارات هي التي خذلت الاتحاد وكانت سببا في تدهور المستويات والنتائج خلال السنوات الماضية، قائلا: "بعض الإدارات التي تولت الاتحاد لم تستطع الحصول على رضا الجماهير، ويمكن أن يديرون شركة لكن لا يستطيعون إدارة نادي ".