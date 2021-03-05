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شاهد.. مدني رحيمي لأم سعود الخطابة: أبغى أخطب من الإمارات

Time منذ 9 دقائق
Views 1301
شاهد.. مدني رحيمي لأم سعود الخطابة: أبغى أخطب من الإمارات

ماجد محمد (صدى):
مازح عضو شرف نادي الاتحاد الدكتور مدني رحيمي أم سعود الخطابة، أثناء لقاءها ببرنامج " MBC في أسبوع، بطلبه منها أن تخطب له من الإمارات.

وأجاب مدني رحيمي على سؤال: " ما تبغانا نضيف اسمك على الليستة؟" قائلا:" أبغى أخطب من الإمارات لأن جمال الإمارات معروف " .

وفي سياق منفصل، كان مدني قد أكد أن إدارات نادي الاتحاد في العامين السابقين هم سبب تدهور مستوى الفريق.

وأشار إلى أن بعض الإدارات هي التي خذلت الاتحاد وكانت سببا في تدهور المستويات والنتائج خلال السنوات الماضية، قائلا: "بعض الإدارات التي تولت الاتحاد لم تستطع الحصول على رضا الجماهير، ويمكن أن يديرون شركة لكن لا يستطيعون إدارة نادي ".

Time واتساب
مدني رحيمي
أم سعود الخطابة

أحدث التعليقات

ابوراكان٣١٣٢
صدقوني العمل مارح يكون ناجح اذا النفوس فيها شيء تحياتي لطاش ما طاش
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ، وربنا يشفي المصاب .. آمين ..
احمد
المرسل مريض نفسي يبحث عن العظمه اسف عن العظم
احمد
المريسل خلك مع النصرافضلك وترك اللي الكلام الكبير عليك
سلمان
اذا فرضنا انن تم إلتقاط صوره جماعية لجميع الحاضرين في الحفل ولا يوجد احد خارج هذه الصوره وهذا غير منطقي اكيد في عاملين وصغار سن واشخاص غير مهمين عموما عدد الموجودين في الصوره فقط مخالف لنظام الاجراءات الاحترازيه كون عددهم ٢٣ والقرار وضع حد اعلى للحضور بالمناسبات ب٢٠ شخص هل سيتم تطبيق العقوبه بحقهم ؟

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