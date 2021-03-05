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بالفيديو.. "الشثري" يوضح حكم تأدية أحد الأشخاص اختبار ماجستير بدلا من آخر

Time منذ 55 دقيقة
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بالفيديو.. "الشثري" يوضح حكم تأدية أحد الأشخاص اختبار ماجستير بدلا من آخر

نايف السالم (صدى):
قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري أن تأدية أحد الأشخاص اختبار ماجستير بدلًا من آخر يعتبر كذب وتزوير.

جاء ذلك ردا على استفسار مواطنة تضمن أنها حصلت على القبول في دراسة الماجستير، وذلك بعد أن أدى شخص آخر الامتحان بدلًا منها في إحدى المواد التي فشلت في تجاوزها، وأنها الآن تشعر بالندم، فماذا تفعل؟

وأوضح الشيخ الشثري إن هذا الفعل لا يجوز، وهو أمر محرم، لأنه كذب وتزوير، مضيفاً أن على من قامت بهذا التصرف التوبة، وأن تدرس المادة التي أدى آخر الاختبار بدلًا منها، بحيث تضبطها وتفهما وتكون عندها الأهلية فيها.

وأضاف الشثري إذا حصل لها هذا التأهل جاز لها الاستمرار في دراسة برنامج الماجستير.

Time واتساب
تزوير
الشيخ " الشثري"
إختبار الماجستير

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ، وربنا يشفي المصاب .. آمين ..
احمد
المرسل مريض نفسي يبحث عن العظمه اسف عن العظم
احمد
المريسل خلك مع النصرافضلك وترك اللي الكلام الكبير عليك
سلمان
اذا فرضنا انن تم إلتقاط صوره جماعية لجميع الحاضرين في الحفل ولا يوجد احد خارج هذه الصوره وهذا غير منطقي اكيد في عاملين وصغار سن واشخاص غير مهمين عموما عدد الموجودين في الصوره فقط مخالف لنظام الاجراءات الاحترازيه كون عددهم ٢٣ والقرار وضع حد اعلى للحضور بالمناسبات ب٢٠ شخص هل سيتم تطبيق العقوبه بحقهم ؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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