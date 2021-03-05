بالفيديو.. ‏رومارينهو : الدوري لم يُحسم حتى الآن والمباراة القادمة ستكون حاسمة

ماجد محمد (صدى):
علق البرازيلي رومارينهو، لاعب فريق الكرة بنادي الاتحاد، على فوز فريقه بأربعة أهداف أمام الوحدة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع.
وقال رومارينهو " لم نكن في أفضل حالاتنا في الشوط الأول، وتحدث كاريلي معنا في تلك النقطة بين الشوطين، وكثفنا الهجوم في الشوط الثاني، سواءً في العمق أو الأطراف".
وتابع: " أساعد فريقي بصناعة الأهداف أو التمريرات الحاسمة قبل التسجيل، وأهم شيء هو مساعدة فريقي على أن أتواجد في وصافة هدافي الدوري، نحاول تحسين الآداء ونلعب كل مباراة على حدة، ولكن تعثر الشباب أفادنا".
وأضاف: "الدوري لم يُحسم حتى الآن، و المباراة القادمة أمام الشباب قد تكون حاسمه على مستوى النقاط".