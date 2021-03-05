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بالفيديو.. ‏رومارينهو : الدوري لم يُحسم حتى الآن والمباراة القادمة ستكون حاسمة

Time منذ ساعة
Views 1713
بالفيديو.. ‏رومارينهو : الدوري لم يُحسم حتى الآن والمباراة القادمة ستكون حاسمة

ماجد محمد (صدى):
علق البرازيلي رومارينهو، لاعب فريق الكرة بنادي الاتحاد، على فوز فريقه بأربعة أهداف أمام الوحدة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع.

وقال رومارينهو " لم نكن في أفضل حالاتنا في الشوط الأول، وتحدث كاريلي معنا في تلك النقطة بين الشوطين، وكثفنا الهجوم في الشوط الثاني، سواءً في العمق أو الأطراف".

وتابع: " أساعد فريقي بصناعة الأهداف أو التمريرات الحاسمة قبل التسجيل، وأهم شيء هو مساعدة فريقي على أن أتواجد في وصافة هدافي الدوري، نحاول تحسين الآداء ونلعب كل مباراة على حدة، ولكن تعثر الشباب أفادنا".

وأضاف: "الدوري لم يُحسم حتى الآن، و المباراة القادمة أمام ‎الشباب قد تكون حاسمه على مستوى النقاط".

Time واتساب
الوحدة
نادي الاتحاد
رومارينهو

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ، وربنا يشفي المصاب .. آمين ..
احمد
المرسل مريض نفسي يبحث عن العظمه اسف عن العظم
احمد
المريسل خلك مع النصرافضلك وترك اللي الكلام الكبير عليك
سلمان
اذا فرضنا انن تم إلتقاط صوره جماعية لجميع الحاضرين في الحفل ولا يوجد احد خارج هذه الصوره وهذا غير منطقي اكيد في عاملين وصغار سن واشخاص غير مهمين عموما عدد الموجودين في الصوره فقط مخالف لنظام الاجراءات الاحترازيه كون عددهم ٢٣ والقرار وضع حد اعلى للحضور بالمناسبات ب٢٠ شخص هل سيتم تطبيق العقوبه بحقهم ؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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