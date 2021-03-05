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التويجري: الهلال يطير بروح ذهبية وهناك فرصة لتصحيح الأخطاء

Time منذ ساعة
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التويجري: الهلال يطير بروح ذهبية وهناك فرصة لتصحيح الأخطاء

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي، عادل التويجري، على الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال على نظيره الرائد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في الجولة الـ22 من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد التويجري أنه برغم أخطاء التشكيلة، والأخطاء الدفاعية، والتأخر في التغيير، فأن الهلال يطير بنقاط ذهبية، بروح الأبطال أولاً .

وتساءل الناقد الرياضي عن سبب بقاء اللاعب عبد الله الحمدان في الدكة البدلاء، مؤكداً أنه بلا معنى، وبلا تفسير إطلاقًا، مؤكداً أن مباراة اليوم تعد فرصة جديدة للهلال لمراجعة الحسابات، وإصلاح الأخطاء رغم الانتصار.

يذكر أن الهلال فاز على نظيره الرائد بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ22 من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
الهلال
الرائد
عادل التويجري
الجولة الـ22

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ، وربنا يشفي المصاب .. آمين ..
احمد
المرسل مريض نفسي يبحث عن العظمه اسف عن العظم
احمد
المريسل خلك مع النصرافضلك وترك اللي الكلام الكبير عليك
سلمان
اذا فرضنا انن تم إلتقاط صوره جماعية لجميع الحاضرين في الحفل ولا يوجد احد خارج هذه الصوره وهذا غير منطقي اكيد في عاملين وصغار سن واشخاص غير مهمين عموما عدد الموجودين في الصوره فقط مخالف لنظام الاجراءات الاحترازيه كون عددهم ٢٣ والقرار وضع حد اعلى للحضور بالمناسبات ب٢٠ شخص هل سيتم تطبيق العقوبه بحقهم ؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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