التويجري: الهلال يطير بروح ذهبية وهناك فرصة لتصحيح الأخطاء

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي، عادل التويجري، على الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال على نظيره الرائد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في الجولة الـ22 من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد التويجري أنه برغم أخطاء التشكيلة، والأخطاء الدفاعية، والتأخر في التغيير، فأن الهلال يطير بنقاط ذهبية، بروح الأبطال أولاً .
وتساءل الناقد الرياضي عن سبب بقاء اللاعب عبد الله الحمدان في الدكة البدلاء، مؤكداً أنه بلا معنى، وبلا تفسير إطلاقًا، مؤكداً أن مباراة اليوم تعد فرصة جديدة للهلال لمراجعة الحسابات، وإصلاح الأخطاء رغم الانتصار.
يذكر أن الهلال فاز على نظيره الرائد بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ22 من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.