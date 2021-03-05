بالفيديو.. سالم الدوسري: "وعدت الأمير الوليد بن طلال بالفوز ونفذت وعدي"

نواف السالم (صدى):
أبدى لاعب الهلال سالم الدوسري سعادته بفوز فريقه على الرائد بهدفين في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وقال الدوسري: " الهلال حصل على ثلاثة نقاط مهمة، وألف مبروك للأمة الهلالية على الفوز"، مشيرا إلى أنه على الرغم من صعوبة المباراة إلا أن الفريق قام بإدارتها بالشكل المطلوب.
وأكد الدوسري أن فريق الهلال لن يستسلم حتى نهاية المباراة، مؤكدا أنهم سيطروا أكثر بعد طرد البليهي
وعن الهدف الذي أحرزه الدوسري في الوقت القاتل قال:" وعدت الأمير الوليد بن طلال بالفوز ونفذت وعدي، وعامل الجو ساعدني في الهدف".
يجدر الإشارة إلى أنه في الدقيقة 90+3 نجح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الثاني للهلال من تصويبة قوية فشل الحارس عز الدين دوخة في ابعادها.