بالفيديو .. فهد المولد : لم نظهر اليوم بالمستوى المعروفين به وسأعمل للعودة لمستواي

ماجد محمد (صدى):
أكد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، أن الفوز الذي حققه له فريقه مساء اليوم أمام فريق الوحدة يعد فوز مهم بالنسبة لهم.
وأضاف، خلال حديثه للقنوات الرياضية، أنهم لم يظهروا اليوم بالمستوى المعروفين به، إلا أنهم تعاهدوا كلاعبين على دخول كل مباراة على أنها نهائية.
وأرجع سبب وجوده في بعض المباريات على دكة البدلاء لكون أن اللاعبين الآخرين يؤدون مهامهم في الملعب، وعندما يحتاج الفريق له يستعين به المدرب، مشيداً بأداء زملائه اللاعبين.
وأكد أنه حتى الآن لم يظهر بالمستوى المطلوب منه، إلا أنه سيعمل للعودة مجددًا لمستواه، وإحراز المزيد من الأهداف.