الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. فهد المولد : لم نظهر اليوم بالمستوى المعروفين به وسأعمل للعودة لمستواي

Time منذ 38 دقيقة
Views 1441
بالفيديو .. فهد المولد : لم نظهر اليوم بالمستوى المعروفين به وسأعمل للعودة لمستواي

ماجد محمد (صدى):
أكد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، أن الفوز الذي حققه له فريقه مساء اليوم أمام فريق الوحدة يعد فوز مهم بالنسبة لهم.

وأضاف، خلال حديثه للقنوات الرياضية، أنهم لم يظهروا اليوم بالمستوى المعروفين به، إلا أنهم تعاهدوا كلاعبين على دخول كل مباراة على أنها نهائية.

وأرجع سبب وجوده في بعض المباريات على دكة البدلاء لكون أن اللاعبين الآخرين يؤدون مهامهم في الملعب، وعندما يحتاج الفريق له يستعين به المدرب، مشيداً بأداء زملائه اللاعبين.

وأكد أنه حتى الآن لم يظهر بالمستوى المطلوب منه، إلا أنه سيعمل للعودة مجددًا لمستواه، وإحراز المزيد من الأهداف.

Time واتساب
الوحدة
نادي الاتحاد
فهد المولد

أحدث التعليقات

واحد منصف
استمرار إيقاف المناسبات والحفلات هل يشمل جميع الحفلات او خاصة بالزواج فقط وغيرها لا يعقل كرونا
fdgd
<a href=" https://poskar.net/gwr/videos-ge-v-a.html " target=_blank" rel="noopener">مو</a>
dfdsg
<a href=" https://poskar.net/gwr/videos-ge-v-a.html " target=_blank" rel="noopener">مو</a>
fdgd
<a href=" https://poskar.net/gwr/videos-ge-v-a.html " target=_blank" rel="noopener">مو</a>
fdgd
<a href=" https://www.estate.unsw.edu.au/sites/default/files/webform/send_us_your_feedback/_sid_/video-Val-v-Vill1.html " target=_blank" rel="noopener">مو</a>

أخر الأخبار

التويجري: الهلال يطير بروح ذهبية وهناك فرصة لتصحيح الأخطاء
التويجري: الهلال يطير بروح ذهبية وهناك فرصة لتصحيح الأخطاء
Time منذ 4 دقائق Views 1150
بالفيديو.. سالم الدوسري: "وعدت الأمير الوليد بن طلال بالفوز ونفذت وعدي"
بالفيديو.. سالم الدوسري: "وعدت الأمير الوليد بن طلال بالفوز ونفذت وعدي"
Time منذ 16 دقيقة Views 1392
بالفيديو .. الخطابة أم سعود: الزواج سهل في زمن كورونا وأرفض تعدد الزيجات دون سبب
بالفيديو .. الخطابة أم سعود: الزواج سهل في زمن كورونا وأرفض تعدد الزيجات دون سبب
Time منذ 22 دقيقة Views 1514
"الداخلية" تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد القادم باستثناء عدد من الإجراءات
"الداخلية" تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد القادم باستثناء عدد من الإجراءات
Time منذ 25 دقيقة Views 3071
بالفيديو .. فهد المولد : لم نظهر اليوم بالمستوى المعروفين به وسأعمل للعودة لمستواي
بالفيديو .. فهد المولد : لم نظهر اليوم بالمستوى المعروفين به وسأعمل للعودة لمستواي
Time منذ 38 دقيقة Views 1441
رؤى الصبان .. صورني مع الصقر
رؤى الصبان .. صورني مع الصقر
Time منذ 44 دقيقة Views 493
اول واخر مرة تركب الطيارة
اول واخر مرة تركب الطيارة
Time منذ 45 دقيقة Views 401
القوات الخاصة للأمن البيئي: مقطع صيد الظبي قديم وخارج المملكة
القوات الخاصة للأمن البيئي: مقطع صيد الظبي قديم وخارج المملكة
Time منذ 46 دقيقة Views 1553
سامي الجابر معلقاً على فوز الهلال: " المدرج الفخم يستحق أن يفرح"
سامي الجابر معلقاً على فوز الهلال: " المدرج الفخم يستحق أن يفرح"
Time منذ 51 دقيقة Views 1560
بالفيديو .. الاتحاد يسحق مرمى الوحدة برباعية
بالفيديو .. الاتحاد يسحق مرمى الوحدة برباعية
Time منذ 55 دقيقة Views 1633