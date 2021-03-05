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القوات الخاصة للأمن البيئي: مقطع صيد الظبي قديم وخارج المملكة

Time منذ 46 دقيقة
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القوات الخاصة للأمن البيئي: مقطع صيد الظبي قديم وخارج المملكة

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بمطاردة واصطياد أحد ظباء الريم، فإن المقطع يعود إلى عام 2017م، خارج المملكة.

وشدد المالكي،أن القوات الخاصة للأمن البيئي، لن تتهاون في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية على المخالفين، وتتابع ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات لنظام البيئة، موضحًا أن عقوبة صيد ظبي الريم في المملكة للمرة الأولى تبلغ 25 ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، نص نظام البيئة على تغليظ العقوبة، بحيث إنها تصل إلى السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (30) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى مصادرة المضبوطات والمركبة المستخدمة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

Time واتساب
المملكة
ظبي
القوات الخاصة للأمن البيئي
الكائنات الفطرية

أحدث التعليقات

واحد منصف
استمرار إيقاف المناسبات والحفلات هل يشمل جميع الحفلات او خاصة بالزواج فقط وغيرها لا يعقل كرونا
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