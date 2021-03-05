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سامي الجابر معلقاً على فوز الهلال: " المدرج الفخم يستحق أن يفرح"

Time منذ 51 دقيقة
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سامي الجابر معلقاً على فوز الهلال: " المدرج الفخم يستحق أن يفرح"

طلال الغامدي (صدى):
علق سامي الجابر نجم الهلال السابق ، على فوز نادي الهلال ، أمام الرائد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة المقامة على ملعب الملز في الرياض،بالجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الجابر: "‏ألف مبروك لكم يازعماء فوز مهم في وقت مهم جداً ,مبروك للمدرج الفخم الذي يستحق أن يفرح دائماً ,الأمور بأيدينا و بأيدي نجومنا في الجولات القادمة ".

يجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال رفع رصيده إلى النقطة 42 ليقلص الفارق إلى ثلاثة نقاط مع الشباب المتصدر الذي تعادل أمام القادسية في وقت سابق من اليوم، بينما توقف رصيد الرائد عند النقطة 25 في المركز 13

Time واتساب
الهلال
سامي الجابر
الرائد
الجولة الـ22

أحدث التعليقات

واحد منصف
استمرار إيقاف المناسبات والحفلات هل يشمل جميع الحفلات او خاصة بالزواج فقط وغيرها لا يعقل كرونا
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