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بالفيديو .. الاتحاد يسحق مرمى الوحدة برباعية

Time منذ 55 دقيقة
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بالفيديو .. الاتحاد يسحق مرمى الوحدة برباعية

نواف السالم (صدى):
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من الفوز على فريق الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز أهداف الاتحاد اللاعبين فهد المولد ورومارينيو، بينما سدد لاعب الوحدة، هيرناني سانتوس، هدفاً في الدقيقة 74، وتبعه اللاعب أحمد عبده بهدف ثاني في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة يرفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة، ويلاقي الشباب الأربعاء المقبل، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة، ويواجه الهلال الخميس المقبل.

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أحدث التعليقات

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استمرار إيقاف المناسبات والحفلات هل يشمل جميع الحفلات او خاصة بالزواج فقط وغيرها لا يعقل كرونا
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