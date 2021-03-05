بالفيديو.. الهلال يحقق فوز ثمين على الرائد

ماجد محمد (صدى):
تغلب نادي الهلال ، على الرائد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة المقامة على ملعب الملز في الرياض،بالجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون أهداف.
وسجل نادي الهلال هدفه الأول عبر النجم ياسر الشهراني، بالدقيقة الـ55، ولم يفرح الفريق كثيرًا بالتقدم، ليتعادل الرائد من ركلة جزاء عبر اللاعب المغربي كريم البركاوي .
وأحرز سالم الدوسري هدف الفوز لـ الهلال بالدقيقة الـ93 مستغلًّا خطأ قاتلًا من الحارس دوخة حارس الرائد.
وبهذه النتيجة رفع نادي الهلال رصيده إلى النقطة 42 ليقلص الفارق إلى ثلاثة نقاط مع الشباب المتصدر الذي تعادل أمام القادسية في وقت سابق من اليوم، بينما توقف رصيد الرائد عند النقطة 25 في المركز 13