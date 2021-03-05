مختص: خاصية تويتر الجديدة ستقضي على تطبيق كلوب هاوس

علي القحطاني (صدى):
قال ماجد الماجد مدون وصاحب محتوى أن تطبيق كلوب هوس وجوده ضروري لتغطية مساحة لن تقوم المنصات الأخرى بتغطيتها، وهي الحوار المباشر والنقاش.
وتابع المختص أن الخاصية الجديدة التى طرحتها تويتر ستقضي على تطبيق كلوب هاوس.
وأضاف الماجد أن تويتر طرحت خاصية مشابهة لكلوب هاوس تسمى المساحة، مشيرا إلى أنها سوف تكتسح كلوب هوس وتنهيه في بدايته.
يذكر أن تويتر أطلقت مؤخراً خاصية المساحات أو سبيسز Spaces لمنافسة كلوب هاوس، و هي مكان للالتقاء يعتمد على أصوات الأشخاص الذين يستخدمون موقع التدوين المصغر، أي مجتمع تويتر الخاص بالمستخدم