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" الموارد البشرية" تضبط 78 ألف مخالفة خلال عام 2020

Time منذ 5 دقائق
Views 1168
" الموارد البشرية" تضبط 78 ألف مخالفة خلال عام 2020

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إحصائية شاملة للزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش الميداني التابعة لها خلال عام 2020 إضافة إلى تقرير مفصل عن خدمة تقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأظهر التقرير أن عدد الزيارات الميدانية المنفذة (843,419) زيارة، أسفرت عن ضبط (78,738) مخالفة، بينما تلقت عبر كافة وسائل التواصل معها (79080) بلاغًا واردًا.

وفيما يتعلق بتقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد كشف التقرير عن نسبة امتثال بلغت 98.4% من أصل 970 منشأة تقدمت للحصول على الخدمة.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم وضبط سوق العمل، مؤكدة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل للحد من انتشار فيروس كورونا ولحفظ سلامة العاملين والمراجعين.

وأشارت إلى جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة في كافة مناطق المملكة وطوال أوقات السنة، وداعية في الوقت نفسه جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها من خلال تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (19911).

Time واتساب
الموارد البشرية
فيروس كورونا
معاً للرصد
البروتوكولات الوقائية

أحدث التعليقات

منصور
الاعتذار من شييم الكرام
عبدالعزيز سالم
قل انت تبي تحلق شنبك وبعدين صارت حلق الشنب موضه
ابوبدر
الين متى الصبر على الحوثيين والمتحوثين 🤔
اسعد الدلخ
يعني تكنس البيت.. وتغسل لك الأواعي .. وتطبخ لك كيبه تيه .. وآخر الليل تورأوص إلك 💃🏼... يعني 4 × 1
اسعد الدلخ
دحونه طالما الفقر ذابح اللبنانيات.. وراوه ما يفتح الباب لاستقدام شغالات من لبنان وكمان ابك من سوريا...؟

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