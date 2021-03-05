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التحالف: نستهدف مصادر التهديد والهجمات الوشيكة بحزم

Time منذ 15 دقيقة
Views 1294
التحالف: نستهدف مصادر التهديد والهجمات الوشيكة بحزم

فهمي محمد (صدى):
قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تمثل جرائم حرب .

وأضاف المالكي أنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة و الصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر ، مبينا أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Time واتساب
اليمن
التحالف
القانون الدولي
المليشيا الحوثية

أحدث التعليقات

منصور
الاعتذار من شييم الكرام
عبدالعزيز سالم
قل انت تبي تحلق شنبك وبعدين صارت حلق الشنب موضه
ابوبدر
الين متى الصبر على الحوثيين والمتحوثين 🤔
اسعد الدلخ
يعني تكنس البيت.. وتغسل لك الأواعي .. وتطبخ لك كيبه تيه .. وآخر الليل تورأوص إلك 💃🏼... يعني 4 × 1
اسعد الدلخ
دحونه طالما الفقر ذابح اللبنانيات.. وراوه ما يفتح الباب لاستقدام شغالات من لبنان وكمان ابك من سوريا...؟

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