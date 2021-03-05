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بالصور.. إصابة طفل ومواطن في سقوط شظايا مسيرة حوثية بخميس مشيط

Time منذ 44 دقيقة
Views 2135
بالصور.. إصابة طفل ومواطن في سقوط شظايا مسيرة حوثية بخميس مشيط

محمد السعران (صدى):
أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أنه في يوم الجمعة 21 / 7 / 1442هـ، الموافق 5 مارس 2021م، تلقى الدفاع المدني عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة) نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ من العمر (10) أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة، وكذلك تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات - ولله الحمد ـ، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات

 

Time واتساب
خميس مشيط
شظايا
مسيرة حوثية

أحدث التعليقات

منصور
الاعتذار من شييم الكرام
عبدالعزيز سالم
قل انت تبي تحلق شنبك وبعدين صارت حلق الشنب موضه
ابوبدر
الين متى الصبر على الحوثيين والمتحوثين 🤔
اسعد الدلخ
يعني تكنس البيت.. وتغسل لك الأواعي .. وتطبخ لك كيبه تيه .. وآخر الليل تورأوص إلك 💃🏼... يعني 4 × 1
اسعد الدلخ
دحونه طالما الفقر ذابح اللبنانيات.. وراوه ما يفتح الباب لاستقدام شغالات من لبنان وكمان ابك من سوريا...؟

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