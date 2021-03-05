مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بالطائف

الطائف (صدى):
لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتين، بطريق الطائف–المطار.
وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بالطائف أن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغًا يفيد بوقع حادث التصادم، مشيرًا إلى أن 5 فرق إسعاف تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالطائف، و عند وصول أول فرقة إلى الموقع الذي يقع مقابل الثانوية الصناعية على طريق الطائف–المطار باتجاه الطائف، تبين أن هناك 5 حالات ناتجة عن هذا التصادم.
وأضافت الهيئة أن حالة تعرضت لإصابة بليغة نُقلت إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري، وثلاث حالات متوسطة الإصابة نقلت إلى المستشفى نفسه، و تعرضت الحالة الخامسة لإصابة بليغة فارقت على إثرها الحياة عند وصولها إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف.