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مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بالطائف

Time منذ 58 دقيقة
Views 1620
مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بالطائف

الطائف (صدى):
لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتين، بطريق الطائف–المطار.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بالطائف أن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغًا يفيد بوقع حادث التصادم، مشيرًا إلى أن 5 فرق إسعاف تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالطائف، و عند وصول أول فرقة إلى الموقع الذي يقع مقابل الثانوية الصناعية على طريق الطائف–المطار باتجاه الطائف، تبين أن هناك 5 حالات ناتجة عن هذا التصادم.

وأضافت الهيئة أن حالة تعرضت لإصابة بليغة نُقلت إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري، وثلاث حالات متوسطة الإصابة نقلت إلى المستشفى نفسه، و تعرضت الحالة الخامسة لإصابة بليغة فارقت على إثرها الحياة عند وصولها إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف.

Time واتساب
الطائف
هيئة الهلال الأحمر
المطار
حادث تصادم

أحدث التعليقات

منصور
الاعتذار من شييم الكرام
عبدالعزيز سالم
قل انت تبي تحلق شنبك وبعدين صارت حلق الشنب موضه
ابوبدر
الين متى الصبر على الحوثيين والمتحوثين 🤔
اسعد الدلخ
يعني تكنس البيت.. وتغسل لك الأواعي .. وتطبخ لك كيبه تيه .. وآخر الليل تورأوص إلك 💃🏼... يعني 4 × 1
اسعد الدلخ
دحونه طالما الفقر ذابح اللبنانيات.. وراوه ما يفتح الباب لاستقدام شغالات من لبنان وكمان ابك من سوريا...؟

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