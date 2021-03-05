آل مغني يهاجم إدارة النصر ويصفها بـ " الفاشلة"

طلال الغامدي (صدى):
علق سعد آل مغني عضو سابق في نادي النصر، على تعادل فريق النصر أمام الاتفاق ، حيث وصف الإدارة بالفاشلة.
وقال آل مغني "النصر يتعادل مع الاتفاق رغم الطرد , مدرب فاشل وإدارة فاشلة ومع هذا كله الحكم اعتقد تغاضى عن ضربة جزاء للاتفاق (احتكاك العبيد مع المهاجم)".
يذكر أن فريق النصر الأول لكرة القدم فشل في استغلال النقص العددي في صفوف الاتفاق مضيفه، وتعادل معه 1-1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين