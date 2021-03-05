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آل مغني يهاجم إدارة النصر ويصفها بـ " الفاشلة"

Time منذ ساعة
Views 1740
آل مغني يهاجم إدارة النصر ويصفها بـ " الفاشلة"

طلال الغامدي (صدى):
علق سعد آل مغني عضو سابق في نادي النصر، على تعادل فريق النصر أمام الاتفاق ، حيث وصف الإدارة بالفاشلة.

وقال آل مغني "‏النصر يتعادل مع الاتفاق رغم الطرد , مدرب فاشل وإدارة فاشلة ومع هذا كله الحكم اعتقد تغاضى عن ضربة جزاء للاتفاق (احتكاك العبيد مع المهاجم)".

يذكر أن فريق النصر الأول لكرة القدم فشل في استغلال النقص العددي في صفوف الاتفاق مضيفه، وتعادل معه 1-1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

Time واتساب
نادي النصر
الاتفاق
سعد آل مغني

أحدث التعليقات

منصور
الاعتذار من شييم الكرام
عبدالعزيز سالم
قل انت تبي تحلق شنبك وبعدين صارت حلق الشنب موضه
ابوبدر
الين متى الصبر على الحوثيين والمتحوثين 🤔
اسعد الدلخ
يعني تكنس البيت.. وتغسل لك الأواعي .. وتطبخ لك كيبه تيه .. وآخر الليل تورأوص إلك 💃🏼... يعني 4 × 1
اسعد الدلخ
دحونه طالما الفقر ذابح اللبنانيات.. وراوه ما يفتح الباب لاستقدام شغالات من لبنان وكمان ابك من سوريا...؟

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