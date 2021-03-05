بالفيديو .. الشباب يتعادل مع القادسية في الوقت القاتل

ماجد محمد (صدى):
انتهت أحداث مباراة الشباب والقادسية ، بتعادل مثير بهدف واحد لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز ستانلي أوهاويتشي هدف القادسية في الدقيقة 45، ورد تركي العمار بهدف في الدقائق الأخيرة للشباب في الدقيقة 90+1، بعد استقبال تمريرة رأسية من حسن تمبكتي، ليسدد كرة رائعة في الزاوية اليمنى.
وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 45 نقطة، محافظًا على موقعه في صدارة دوري المحترفين، بفارق 6 نقاط عن الهلال، بينما يأتي القادسية في المركز التاسع بـ30 نقطة.