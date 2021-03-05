الكشف عن سبب استقالة عبدالله الدخيل من العمل في النصر

نواف السالم (صدى):
أحدثت استقالة عبدالله الدخيل، من عمله كرئيس تنفيذي في نادي النصر جدل واسع، وأدى البيان الذي أصدرته إدارة صفوان السويكت لغضب مجموعة من شرفيي النادي.
وقال الناقد الرياضي محمد الغامدي أن السبب الحقيقي وراء استقالة الدكتور عبدالله الدخيل أن الرجل طبيب وله عيادة ولم يستطع الجمع بين عمله في النادي وعمله الأساسي، ولا يوجد خلاف أو أي أمر آخر كما أُشيء".
وأضاف محمد الغامدي: "الرئيس التنفيذي في النادي له 18 اختصاصًا أكثر من رئيس النادي؛ وبالتالي فإن مهمة الرئيس التنفيذي تحتاج إلى تفرغه التام في النادي، والتواجد صباحًا ومساءً للعمل في النادي؛ لأن وزارة الرياضة تقوم بجولات ميدانية، وفي حال لم تجد المسؤول في مكانه بالنادي؛ فالنادي سيتم إنذاره، لذلك فضل الدكتور الدخيل الاستقالة".
وأكد عضو شرف نادي النصر الذهبي عبدالعزيز بن أحمد بغلف أن ادعاء الإدارة بطلب استقالة المدير التنفيذي، وطلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل.