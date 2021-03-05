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الكشف عن سبب استقالة عبدالله الدخيل من العمل في النصر

Time منذ 39 دقيقة
Views 1894
الكشف عن سبب استقالة عبدالله الدخيل من العمل في النصر

نواف السالم (صدى):
أحدثت استقالة عبدالله الدخيل، من عمله كرئيس تنفيذي في نادي النصر جدل واسع، وأدى البيان الذي أصدرته إدارة صفوان السويكت لغضب مجموعة من شرفيي النادي.

وقال الناقد الرياضي محمد الغامدي أن السبب الحقيقي وراء استقالة الدكتور عبدالله الدخيل أن الرجل طبيب وله عيادة ولم يستطع الجمع بين عمله في النادي وعمله الأساسي، ولا يوجد خلاف أو أي أمر آخر كما أُشيء".

وأضاف محمد الغامدي: "الرئيس التنفيذي في النادي له 18 اختصاصًا أكثر من رئيس النادي؛ وبالتالي فإن مهمة الرئيس التنفيذي تحتاج إلى تفرغه التام في النادي، والتواجد صباحًا ومساءً للعمل في النادي؛ لأن وزارة الرياضة تقوم بجولات ميدانية، وفي حال لم تجد المسؤول في مكانه بالنادي؛ فالنادي سيتم إنذاره، لذلك فضل الدكتور الدخيل الاستقالة".

وأكد عضو شرف نادي النصر الذهبي عبدالعزيز بن أحمد بغلف أن ادعاء الإدارة بطلب استقالة المدير التنفيذي، وطلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل.

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النصر
استقالة
صفوان السويكت
عبدالله الدخيل

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
ما كل ماتباه ...تلقاه.... انت تبا والشركه ارضك تبا ... قالو نباها واليوم أخذنا وبعد عامين نعطيك ....؟ كيف يصير سذا ونت لو بعتها بالسوق اخذت ثمنها بساعتين..؟ شعر ..بطيحان بليله
سيف
ازعجونا المصاريه بفنانينهم القدامى عارفين انها راحت عليهم وعلى فنهم الخايس الي اشوفه ان الفن المصري يلفظ انافسه الاخيره والدليل ازعاجهم للعالم في اعلامهم فقط
الملل
هاذي الاخبار المفرحه ماهو اخبار الفنانين
ابو فهد
الله يخلف على امك بس للحين بدل ماتطلقها وترسلها لهلها وتخلص نفسك من ؤحده ماصانت عرضك ولا خافة ربها همك بس وسخ الدنيا 🤔
ابو اروى
لو يتم التشهير بالمتحرش في وسائل التواصل الاجتماعي كان هذا رادع لباقي ناقصي الرجولة

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