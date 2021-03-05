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القبض على 8 أشخاص اعتدوا على المارة وسلبوا ما بحوزتهم بالرياض

Time منذ 8 دقائق
Views 1219
القبض على 8 أشخاص اعتدوا على المارة وسلبوا ما بحوزتهم بالرياض

الرياض (صدى):
صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مواطنين ووافد من القبائل النازحة في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على المارة، وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، وذلك في عدد من الأحياء وسط مدينة الرياض، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الرياض
جرائم الاعتداء

أحدث التعليقات

abdul
مسجد وفوقه فصول وقفية تدر بالدخل الجاري لنفس المسجد. فين العيب ؟
زاير
لعبة طقها والحقها ي ريس.
ابو خالد
اللي يبيعنا نتبرع به
أبو سالم
من ٢٠١٨ والآن تفتكرو
ابو محمد 😎 ✍️
التحكحك باالكبار ، ماهو زين ..

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