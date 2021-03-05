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الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

Time منذ ساعة
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الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

وكالات (صدى):
قال رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، اليوم الجمعة، أن عام 2021 سيظل "عام فيروس كورونا"، لكنه توقع أن ينتهي الوباء أوائل عام 2022.

وأوضح كلوج " عام 2021 سيكون عاما آخر لفيروس كورونا، لكنه سيكون أكثر قابلية للتنبؤ والتحكم، لدينا أدوات وبرامج تشخيص، ولدينا لقاح لذلك، ومن المفترض أن الوباء سينتهي في وقت مبكر من عام 2022، وهذا لا يعني أن الفيروس سيختفي، وآمل أنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حاجة للتدخلات".

وأكد كلوج على ضرورة "التضامن الأوروبي" قائلا: "لا يمكنك تطعيم المناطق الغنية، بينما لا يجري تطعيم مناطق أخرى"وحث على "التحلي بالصبر في موضوع التطعيم.

وأضاف: "في البداية دائما الطلب يفوق العرض، لا يمكنك تطعيم سكان الكوكب بأسره دفعة واحدة، والأمر الذي لا مفر منه على ما يبدو هو حقيقة أن المواطنين في أوروبا سيحصلون على جوازات سفر تطعيم في الصيف، على الرغم من أن هذه ليست توصية من منظمة الصحة العالمية".

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الصحة العالمية
لقاح
وباء كورونا

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
ما كل ماتباه ...تلقاه.... انت تبا والشركه ارضك تبا ... قالو نباها واليوم أخذنا وبعد عامين نعطيك ....؟ كيف يصير سذا ونت لو بعتها بالسوق اخذت ثمنها بساعتين..؟ شعر ..بطيحان بليله
سيف
ازعجونا المصاريه بفنانينهم القدامى عارفين انها راحت عليهم وعلى فنهم الخايس الي اشوفه ان الفن المصري يلفظ انافسه الاخيره والدليل ازعاجهم للعالم في اعلامهم فقط
الملل
هاذي الاخبار المفرحه ماهو اخبار الفنانين
ابو فهد
الله يخلف على امك بس للحين بدل ماتطلقها وترسلها لهلها وتخلص نفسك من ؤحده ماصانت عرضك ولا خافة ربها همك بس وسخ الدنيا 🤔
ابو اروى
لو يتم التشهير بالمتحرش في وسائل التواصل الاجتماعي كان هذا رادع لباقي ناقصي الرجولة

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