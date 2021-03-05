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الموافقة على نزع ملكية 48 قطعة أرض لصالح شركة الكهرباء في عدة مناطق

Time منذ 25 دقيقة
Views 1855
الموافقة على نزع ملكية 48 قطعة أرض لصالح شركة الكهرباء في عدة مناطق

الرياض (صدى):
أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الموافقة على نزع ملكية 48 قطعة أرض أو جزء منها لصالح الشركة السعودية للكهرباء في عدد من المناطق.

وتضمنت الأراضي المنزوعة 21 قطعة في محافظة الدرعية، و9 في أحياء أخرى بالرياض، بينما البقية في مناطق جازان ومكة المكرمة والقصيم والمدينة المنورة.

وألزم القرار الشركة بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة على البدء في نزع الملكية، وأجاز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

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شركة الكهرباء
وزير الطاقة
نزع ملكية

أحدث التعليقات

abdul
مسجد وفوقه فصول وقفية تدر بالدخل الجاري لنفس المسجد. فين العيب ؟
زاير
لعبة طقها والحقها ي ريس.
ابو خالد
اللي يبيعنا نتبرع به
أبو سالم
من ٢٠١٨ والآن تفتكرو
ابو محمد 😎 ✍️
التحكحك باالكبار ، ماهو زين ..

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