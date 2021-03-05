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الفتح يخسر أمام أبها والعين يوقف انتصارات الفيصلي

Time منذ 33 دقيقة
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الفتح يخسر أمام أبها والعين يوقف انتصارات الفيصلي

طلال الغامدي (صدى):
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مع فريق العين في المباراة التي أقيمت، اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح مهاجم منتخب النيجر أمادو موتاري، أهداف اللقاء لصالح العين، عند الدقيقة الـ15، من تصويبة قوية في منتصف المرمى، فشل حارس الفيصلي في التعامل معها.

وتمكن المهاجم البرازيلي، ماركوس جيليرمي، في الدقيقة 38، من تسجيل هدف التعادل للفيصلي، بعدما تلقى تمريرة مميزة من جوليو تافاريس، وسددها على يسار أمين بخاري، حارس العين.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفيصلي إلى 30 نقطة، ليقفز إلى المركز السادس بشكل مؤقت، فيما ارتفع رصيد العين إلى 16 نقطة، في المركز السادس عشر والأخير.

ومن جهة أخرى، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، انتصارًا صعبًا على الفتح، بهدفين مقابل هدف، ليرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد الفتح، عند النقطة 25، في المركز الـ 14.

وسجل هدف أبها الوحيد في المباراة، اللاعب التونسي سعد بقير، في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، هز الفريق الأبهاوي، شباك الفتح، بواسطة هدافه كارلوس ستراندبيرج، في الدقيقة 78.

ورغم تسجيل ميتشيل تي فريدي، هدفًا للفتح، في الدقيقة 90، إلا أنه لم يشفع للنموذجي، من أجل الخروج من المباراة، ولو بنقطة وحيدة.

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أحدث التعليقات

abdul
مسجد وفوقه فصول وقفية تدر بالدخل الجاري لنفس المسجد. فين العيب ؟
زاير
لعبة طقها والحقها ي ريس.
ابو خالد
اللي يبيعنا نتبرع به
أبو سالم
من ٢٠١٨ والآن تفتكرو
ابو محمد 😎 ✍️
التحكحك باالكبار ، ماهو زين ..

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