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بالفيديو.. طبيب يوضح تفاصيل إجراء عملية جراحية نادرة لأصغر مريضة بالعالم

Time منذ 37 دقيقة
Views 1466
بالفيديو.. طبيب يوضح تفاصيل إجراء عملية جراحية نادرة لأصغر مريضة بالعالم

عادل الحربي (صدى):
أجرى طبيب سعودي عملية جراحية نادرة على مستوى العالم، وذلك بزراعة خلايا جذعية في القرنية لطفلة لا يتجاوز عمرها بضعة أشهر، حيث كانت تعاني من عتامة في قرنية العين منذ الولادة، وتماثلت بعدها للشفاء

وقال ‏الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد شويل، أن الصعوبة في هذه الحالة هو عمر الطفلة كان عمرها ٤ أشهر، حيث كانت تعاني من عتامة قرنية عينيها الاثنين، مبينا أن في هذه الحالات يلجأ الأطباء لزراعة قرنية حتى تستطيع المريضة أن تبصر على الأقل من عين واحدة.

وأضاف أن الجديد في الموضوع هو زراعة الخلية الجذعية للطفلة وهي عملية صعبة بالنسبة للأطفال حيث نسبة رفض الجسم لديهم للقرنية أكبر بسبب قوة جهاز المناعة لدى الأطفال، مشيرا إلى أن الفكرة أتت للفريق الطبي بزراعة الخلايا الجذعية مع زراعة القرنية وتكللت العملية بالنجاح.

Time واتساب
طبيب سعودي
خلايا جذعية
القرنية

أحدث التعليقات

abdul
مسجد وفوقه فصول وقفية تدر بالدخل الجاري لنفس المسجد. فين العيب ؟
زاير
لعبة طقها والحقها ي ريس.
ابو خالد
اللي يبيعنا نتبرع به
أبو سالم
من ٢٠١٨ والآن تفتكرو
ابو محمد 😎 ✍️
التحكحك باالكبار ، ماهو زين ..

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