واشنطن ترصد مكافأة بالملايين للحصول على معلومات عن "بوسورة"

واشنطن (صدى):
كشف مسؤول بالسفارة الأمريكية في القاهرة، إن الولايات المتحدة ترصد مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد في القبض على شخص يدعى فاكر بوسورة
وقال المسؤول أن واشنطن تواصل التركيز على جهود مكافحة الإرهاب، وأيضا جهودها لجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا، مضيفا "إن هذا جهد نواصل بذله بالشراكة مع شريكتنا الاستراتيجية مصر".
وفي وقت سابق، نشرت السفارة الأمريكية في القاهرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، خصص ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى توقيف أو إدانة شخص يدعى فاكر بوسورة.
وأوضحت السفارة أن بوسورة غادر في عام 1988 مسقط رأسه تونس، ليقيم في فرنسا، ثم غادرها عام 1991 وهاجر إلى مونتريال بكندا، ليسافر ذهابا وإيابا من كندا إلى تونس بشكل متكرر خلال فترة التسعينيات.
و أشارت إلى أنه حصل على الجنسية الكندية عام 1999، وخلال وجوده في كندا، التحق بمسجد السنة في مونتريال، ثم سافر عدة مرات إلى أفغانستان؛ حيث تلقى تدريبات هناك، وعاد إلى كندا.