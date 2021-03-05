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بالفيديو .. كشف تفاصيل جديدة في أزمة "جوليانو" مع النصر

Time منذ 57 دقيقة
Views 1929
بالفيديو .. كشف تفاصيل جديدة في أزمة "جوليانو" مع النصر

ماجد محمد (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل تفاصيل جديدة بشأن فسخ النجم البرازيلي جوليانو دي باولا، تعاقده مع نادي النصر، في نهاية الموسم الرياضي الماضي.

وأضاف أن اللاعب فسخ تعاقده مع النادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، لافتا إلى أن النصر كان حينها يستطيع دفع مستحقات اللاعب إلا أن الإدارة رفضت ذلك.

وأوضح أن نادي النصر أراد تطبيق مبدأ المساواة مع جميع اللاعبين فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة، مضيفا أن النادي وجد أن سدادها لمستحقات اللاعب ستدفع باقي اللاعبين للمطالبة أيضا بمستحقاتهم، وهو الأمر الذي لا يستطيع النادي توفيره.

وأشار إلى أن النصر رفع شكوى ضد جوليانو، يتهمه بالإضرار بمصالح النادي، بعد فسخ العقد، في حين إلزم الاتحاد الدولي لكرة القدم، نادي النصر، بدفع 20 مليون ريال، إلى اللاعب، مضيفا أن المحكم الرياضية، ستفصل في القضيتين، خلال الأيام المقبلة.

Time واتساب
نادي النصر
عبدالعزيز المريسل
جوليانو دي باولا

أحدث التعليقات

راي
صح السانك هذا هو القول الحق ضاعو اعيلنا اوضاعت درهمنا اوحنا ابساقة الاجانب اسسو ابطال من شبابنا امثال المصيبيح والهريفي اوماجد عبدالله اوصالح النعيمه ومحيسن الجمعان.اوخلو سمننا في دقيقنا اوخلونا من الهياط لاينطبق علينا المثل(امكبر....بلخرق)والذكري يفهم,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لغلغووه من لغاليغوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاهم خير ، ونعم الإخوة هم .. كثر الله من امثالهم ، اهل الفداء والتضحيه .. .. هذا هو الحق والواجب بين الأخوان .. الله يشفي المريض وقومه باالسلامه .. آمين ..
فهد
مو واضح المقطع انه تحرش لانحكم قبل نتاكد مافيه تحرش ولا شي ناس تبي تهول الموضوع وبلبله كلام

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