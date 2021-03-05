بالفيديو .. كشف تفاصيل جديدة في أزمة "جوليانو" مع النصر

ماجد محمد (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل تفاصيل جديدة بشأن فسخ النجم البرازيلي جوليانو دي باولا، تعاقده مع نادي النصر، في نهاية الموسم الرياضي الماضي.
وأضاف أن اللاعب فسخ تعاقده مع النادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، لافتا إلى أن النصر كان حينها يستطيع دفع مستحقات اللاعب إلا أن الإدارة رفضت ذلك.
وأوضح أن نادي النصر أراد تطبيق مبدأ المساواة مع جميع اللاعبين فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة، مضيفا أن النادي وجد أن سدادها لمستحقات اللاعب ستدفع باقي اللاعبين للمطالبة أيضا بمستحقاتهم، وهو الأمر الذي لا يستطيع النادي توفيره.
وأشار إلى أن النصر رفع شكوى ضد جوليانو، يتهمه بالإضرار بمصالح النادي، بعد فسخ العقد، في حين إلزم الاتحاد الدولي لكرة القدم، نادي النصر، بدفع 20 مليون ريال، إلى اللاعب، مضيفا أن المحكم الرياضية، ستفصل في القضيتين، خلال الأيام المقبلة.