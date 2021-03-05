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بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب طن ونصف من الحشيش المخدر بـ شرورة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب طن ونصف من الحشيش المخدر بـ شرورة

نجران (صدى):
تمكنت حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب طن ونصف من الحشيش المخدر بـ شرورة

وصرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية بقطاع شرورة التابع لمنطقه نجران تمكنت من إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مادة الحشيش المخدر.وأوضح، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين في مثل تلك الحالات وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

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نجران
حرس الحدود
شرورة
حشيش

أحدث التعليقات

راي
صح السانك هذا هو القول الحق ضاعو اعيلنا اوضاعت درهمنا اوحنا ابساقة الاجانب اسسو ابطال من شبابنا امثال المصيبيح والهريفي اوماجد عبدالله اوصالح النعيمه ومحيسن الجمعان.اوخلو سمننا في دقيقنا اوخلونا من الهياط لاينطبق علينا المثل(امكبر....بلخرق)والذكري يفهم,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لغلغووه من لغاليغوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاهم خير ، ونعم الإخوة هم .. كثر الله من امثالهم ، اهل الفداء والتضحيه .. .. هذا هو الحق والواجب بين الأخوان .. الله يشفي المريض وقومه باالسلامه .. آمين ..
فهد
مو واضح المقطع انه تحرش لانحكم قبل نتاكد مافيه تحرش ولا شي ناس تبي تهول الموضوع وبلبله كلام

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