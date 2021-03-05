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الصحة: إصابة 384 حالة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 30 دقيقة
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الصحة: إصابة 384 حالة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 384 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 309 حالة جديدة ، و5 وفيات جديدة – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرباض 187 إصابة ، والمنطقة الشرقية 68 إصابة ،ومنطقة مكة المكرمة 55 إصابة ، ومنطقة الحدود الشمالية 24 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 10 إصابات ، وجاءت الإصابات في باقي مناطق المملكة وفقاً للتقرير المرفق .

وأكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات الحرجة 509 حالة وجميعها تتلقى الرعاية الصحية بالعنايات المركزة .

وتواصل مراكز اللقاح استقبال المواطنين والمقيمين لتلقى لقاح كورونا مجاناً بعد حجز الموعد إلكترونياً عبر تطبيق " صحتي " ، مع التأكيد على مأمونية اللقاح .

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
بالتوفيق للحكام
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
e.alofi
مدلعة والله
عبدالله
هي نتيجة العنجهية والتباهي على خلق الله! ان تكون مشهور و غني فهذا ليس عيب ولكن العيب هو التباهي بالاموال والشهرة والتكبر على خلق الله. انظر الى احلام و كره الناس لها، انظر الى محمد رمضان و كره الناس له و وقوعه على مؤخرته امام الملأ، انظر الى كل من مشى على الارض خيلاء وكبر. الثروة والشهره ليست عيب ولكن العيب هو احتقار الاخرين.
رعد العالمي
بالله هذا الفريق ويش يبي به خطوتين قدام ولاشاف اللعب قدامه عود وعلى هالحال الحين صار له اكثر من سنه مالمس كوره ومودينه معكم الكديش مثل عبدالرحمن وعبدالعزيز الدوسري ومايكون والشهري مفترض برى النادي ماينفعون خلقه

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