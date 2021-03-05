بالصور.. ترامب وابنته إيفانكا يمارسان لعبة الجولف بميامي

واشنطن (صدى):
أظهرت مجموعة من الصور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وابنته إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، وهم يمارسون رياضة الجولف في ميامي.
وذكرت تقارير بريطانية أنه تم تصوير الزوجين وهما يتدربان بمساعدة مدرب في ميدان القيادة في “ترامب ناشونال دورال” الحصري بعد ظهر يوم الأربعاء – في نفس الوقت الذي تم فيه تصوير دونالد ، 67 عامًا ، وهو يلعب جولة في المنتجع. ، لكنه غادر الميدان قبل دقائق فقط من بدء ابنته وصهره درسهما.
وأشارت إلى أن ترامب وصل إلى النادي بشكل منفصل عن ابنته وزوج ابنته حيث كان دونالد أول من صعد إلى ميدان القيادة ، حيث تم تصويره وهو يضرب بضع كرات إلى جانب رجل آخر بدا أنه صديق للرئيس السابق.
وظهر ترامب مرتديًا قميص بولو أبيض أنيق ، وبنطال أسود ، وحذاء جولف أبيض ، وقبعة بيسبول بيضاء ، وقاد ترامب عربة الغولف الخاصة به حول الملعب وبدا في حالة معنوية جيدة وهو يشق طريقه من حفرة إلى حفرة.