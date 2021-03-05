نجم ريال مدريد يخضع لفحص طبي جديد لتحديد موقفه من الديربي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، عن خضوع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، لفحص طبي جديد قبل موقعة الديربي.
ويستقبل أتليتكو مدريد نظيره ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".
وذكرت التقارير أنه من المقرر خضوع اللاعب كريم بنزيما اليوم الجمعة لفحص طبي جديد لتحديد موقفه من موقعة الديربي أمام أتلتيكو.
وأشارت إلى أن الفحص الطبي اليوم يهدف لتحديد موقف اللاعب ومدى قدرته على المشاركة في مباراة الديربي، أما عدم المجازفة وتجهيزه لموقعة أتالانتا بدوري الأبطال.