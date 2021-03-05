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بالفيديو.. الشيخ "العيسى" يكشف كواليس توقف حرق ضحايا كورونا المسلمين بسريلانكا

Time منذ 34 دقيقة
Views 1574
بالفيديو.. الشيخ "العيسى" يكشف كواليس توقف حرق ضحايا كورونا المسلمين بسريلانكا

الرياض (صدى):
علق الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي على تجاوب الحكومة السريلانكية مع مطالب الرابطة بالتوقف عن حرق جثث المسلمين المتوفين بفيروس كورونا .

وقال الدكتور عبد الكريم العيسى في برنامج " في الآفاق " المذاع على قناة " إم بي سي " أنه على مدار العام الماضي كانت رابطة العالم الإسلامي تتلقى الشكاوى وتتابع ما يحدث في سريلانكا لجثث المسلمين وبعثت بطلب للحكومة السريلانكية أوضحت فيه خصوصية المسلمين في التعامل مع جثث موتاهم .

وأضاف الشيخ "العيسى " أن الطلب قوبل بتجاوب وتفاهم وتم الرد عملياً بالتوقف عن حرق الجثث كما تلقت الرابطة اتصال رسمي يعرب عن العلقات السريلانكية السعودية المتينة موجهاً شكره لهم .

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فيروس
ضحايا كورونا

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
بالتوفيق للحكام
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
e.alofi
مدلعة والله
عبدالله
هي نتيجة العنجهية والتباهي على خلق الله! ان تكون مشهور و غني فهذا ليس عيب ولكن العيب هو التباهي بالاموال والشهرة والتكبر على خلق الله. انظر الى احلام و كره الناس لها، انظر الى محمد رمضان و كره الناس له و وقوعه على مؤخرته امام الملأ، انظر الى كل من مشى على الارض خيلاء وكبر. الثروة والشهره ليست عيب ولكن العيب هو احتقار الاخرين.
رعد العالمي
بالله هذا الفريق ويش يبي به خطوتين قدام ولاشاف اللعب قدامه عود وعلى هالحال الحين صار له اكثر من سنه مالمس كوره ومودينه معكم الكديش مثل عبدالرحمن وعبدالعزيز الدوسري ومايكون والشهري مفترض برى النادي ماينفعون خلقه

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