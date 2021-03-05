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بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يوضح حكم النذر على شاه قبل سنوات ارتفع ثمنها الآن

Time منذ 59 دقيقة
Views 1683
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بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يوضح حكم النذر على شاه قبل سنوات ارتفع ثمنها الآن

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور سعد الشثري الحكم إن نذر المسلم ذبح شاه بثمن معين ثم ارتفع ثمنها بعد سنوات وأصبح ثمن النذر الأول لا يفي بشاه مناسبة .

وقال الشيخ سعد الشثريأن الله تعالى أمر بالوفاء بالنذر وأثنى على من يفي به ، كما جاء في قوله عزوجل : "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار " .

وأضاف الشيخ سعد الشثري أنه يجب الوفاء بالنذر ما دام في طاعة الله وهو نوع من أنواع العهد معه عز وجل ، ويجب الوفاء بالنذر بحسب النيه وما اعتزمت في قلبك يوم التلفظ بذلك اللفظ فإن نوى بها إطعام المساكين فعل ، وإن نوى سن معين فعل ، وإن لم يكن معه شئ من ذلك قام بأخذ شروط الأضحية وطبقها على الذبيحة .

Time واتساب
الشيخ سعد الشثري
النذر

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
بالتوفيق للحكام
e.alofi
مدلعة والله
عبدالله
هي نتيجة العنجهية والتباهي على خلق الله! ان تكون مشهور و غني فهذا ليس عيب ولكن العيب هو التباهي بالاموال والشهرة والتكبر على خلق الله. انظر الى احلام و كره الناس لها، انظر الى محمد رمضان و كره الناس له و وقوعه على مؤخرته امام الملأ، انظر الى كل من مشى على الارض خيلاء وكبر. الثروة والشهره ليست عيب ولكن العيب هو احتقار الاخرين.
رعد العالمي
بالله هذا الفريق ويش يبي به خطوتين قدام ولاشاف اللعب قدامه عود وعلى هالحال الحين صار له اكثر من سنه مالمس كوره ومودينه معكم الكديش مثل عبدالرحمن وعبدالعزيز الدوسري ومايكون والشهري مفترض برى النادي ماينفعون خلقه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. استغفر الله العظيم .. . لكل عاداته وتهاويله وتقاليده وحتى التقليعات .. .. عالم فيه الغريب والعجيب العجيب .. يكاد العاقل ان لا يصدقه ..

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