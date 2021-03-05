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بالفيديو والصور.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام

Time منذ ساعتين
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بالفيديو والصور.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني المسلمين بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى فمن اتقى الله وقاه ومن كل شر نجاه وهي وصية الله للخلق أجمعين الأولين منهم والآخرين، كما قال تعالى ( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ )

وقال في خطبة الجمعة اليوم : " بعث الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون ، وحرص - عليه الصلاة والسلام - على تحقيق العباده لله وحده لا شريك له ، وحمى جناب التوحيد من أعمال الجاهلية ومن شوائب البدع والخرافات ، حرصاً منه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على سعادة أمته ونجاتها في الدنيا والآخرة.

وأضاف الشيخ الجهني :" إن من مشكاة النبوة حديث عظيم هو أصل أصيل في مراقبة الله عز وجل ومراعاة حقوقه ، والتوكل عليه ، وتفويض الأمر إليه، وتحقيق توحيده بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له ، والاعتقاد الجازم أن المخلوقين كلهم عاجزون ومفتقرون إليه سبحانه وتعالى أخرج الامام أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنه - قَالَ : كنت خلف النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يوما فَقَالَ: يَا غُلَام إِنِّي أعلمك كَلِمَات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تَجدهُ تجاهك، إِذا سَأَلت فاسأل الله، وَإِذا استعنت فَاسْتَعِنْ بِاللَّه، وَاعْلَم أَن الْأمة لَو اجْتمعت على أَن ينفعوك بِشَيْء لم ينفعوك إِلَّا بِشَيْء قد كتبه الله لَك، وَلَو اجْتَمعُوا على أَن يضروك بِشَيْء لم يضروك إِلَّا بِشَيْء قد كتبه الله عَلَيْك، رفعت الأقلام وجفت الصُّحُف. وَفِي رِوَايَة أَحْمد : تعرف على الله فِي الرخَاء يعرفك فِي الشدَّة, وَاعْلَم أَن فِي الصَّبْر على مَا تكره خيرا كثيرا وَأَن النَّصْر مَعَ الصَّبْر وَأَن الْفرج مَعَ الكرب وَأَن مَعَ الْعسر يسرا .

وبين فضيلته أن الله -جل وعلا- امتن على هذه البلاد بنعمة التحاكم الى كتاب الله وسنة -رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وبإقامة الحدود ، وبالعدل بين الرعية ، فكان من ثمرة ذلك أن بسط الله على هذه البلاد الأمن والرخاء والاستقراروفتح عليها كنوز الأرض وبركات السماء فله الحمد أولا وآخرًا وظاهرا وباطنا ، فكاد لها الأعداء ومازالوا للنيل منها ومن قادتها ومن علمائها ومن أبنائها ومع كل تلك الهجمات الشرسة نرى إحاطة الله وعنايته ورعايته بها ، فلا يريدها أحد بسوء إلا خذله الله ، ورد كيده في نحره.

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مكة المكرمة
خطبة الجمعة
المسجد الحرام

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
بالتوفيق للحكام
e.alofi
مدلعة والله
عبدالله
هي نتيجة العنجهية والتباهي على خلق الله! ان تكون مشهور و غني فهذا ليس عيب ولكن العيب هو التباهي بالاموال والشهرة والتكبر على خلق الله. انظر الى احلام و كره الناس لها، انظر الى محمد رمضان و كره الناس له و وقوعه على مؤخرته امام الملأ، انظر الى كل من مشى على الارض خيلاء وكبر. الثروة والشهره ليست عيب ولكن العيب هو احتقار الاخرين.
رعد العالمي
بالله هذا الفريق ويش يبي به خطوتين قدام ولاشاف اللعب قدامه عود وعلى هالحال الحين صار له اكثر من سنه مالمس كوره ومودينه معكم الكديش مثل عبدالرحمن وعبدالعزيز الدوسري ومايكون والشهري مفترض برى النادي ماينفعون خلقه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. استغفر الله العظيم .. . لكل عاداته وتهاويله وتقاليده وحتى التقليعات .. .. عالم فيه الغريب والعجيب العجيب .. يكاد العاقل ان لا يصدقه ..

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