أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم حكام مباريات اليوم الجمعة بالجولة الـ 22 من دوري المحترفين .
وسيدير مباراة أبها والفتح سامي الجريس ، وعبد الرحيم الشهري وأحمد العتيق ورائد الزهراني وحكام الفيديو عبد الله الحربي ومؤيد المسجن .
ويدير لقاء العين والفيصلي شكري الحنفوش وبدر الشمراني ومحمد العرمطي وممدوح آل شهدان وحكام فيديو سلطان الحربي ومحمد الشهري .
ويدير لقاء الاتفاق والنصر ماجد الشمراني وياسر السلطان وإبراهيم الدحيل وخالد الجهني وحام فيديو تركي الخضير ومفرح آل حسن .
أما لقاء القادسية والشباب ، يديره محمد القرني ، وعمر الجمل ، ومحمد وزي ، وسلطان العكبري ، وحكم فيديو خالد الطريس وعماد عسكر .
ويدير لقاء الهلال والرائد أوفيديو هاتيجان الروماني ، وأوكتافيان سوفري ، وسيبستيان يوجين ، ومحمد الهويش ، وحكم فيديو إشتفان كوفاتش ، وفهد العمري .
أما لقاء الاتحاد والوحدة ، يديره أحمد الرميخاني ، ومحمد العبكري ، وسعد الشبرمي ، ومحمد إسماعيل ، وحكم فيديو عبد الله الشهري وعبد العزيز البريه .