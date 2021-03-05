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أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

Time منذ ساعة
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أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم حكام مباريات اليوم الجمعة بالجولة الـ 22 من دوري المحترفين .

وسيدير مباراة أبها والفتح سامي الجريس ، وعبد الرحيم الشهري وأحمد العتيق ورائد الزهراني وحكام الفيديو عبد الله الحربي ومؤيد المسجن .

ويدير لقاء العين والفيصلي شكري الحنفوش وبدر الشمراني ومحمد العرمطي وممدوح آل شهدان وحكام فيديو سلطان الحربي ومحمد الشهري .

ويدير لقاء الاتفاق والنصر ماجد الشمراني وياسر السلطان وإبراهيم الدحيل وخالد الجهني وحام فيديو تركي الخضير ومفرح آل حسن .

أما لقاء القادسية والشباب ، يديره محمد القرني ، وعمر الجمل ، ومحمد وزي ، وسلطان العكبري ، وحكم فيديو خالد الطريس وعماد عسكر .

ويدير لقاء الهلال والرائد أوفيديو هاتيجان الروماني ، وأوكتافيان سوفري ، وسيبستيان يوجين ، ومحمد الهويش ، وحكم فيديو إشتفان كوفاتش ، وفهد العمري .

أما لقاء الاتحاد والوحدة ، يديره أحمد الرميخاني ، ومحمد العبكري ، وسعد الشبرمي ، ومحمد إسماعيل ، وحكم فيديو عبد الله الشهري وعبد العزيز البريه .

Time واتساب
دوري المحترفين
الهلال والرائد
أبها والفتح
الاتفاق والنصر

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
بالتوفيق للحكام
e.alofi
مدلعة والله
عبدالله
هي نتيجة العنجهية والتباهي على خلق الله! ان تكون مشهور و غني فهذا ليس عيب ولكن العيب هو التباهي بالاموال والشهرة والتكبر على خلق الله. انظر الى احلام و كره الناس لها، انظر الى محمد رمضان و كره الناس له و وقوعه على مؤخرته امام الملأ، انظر الى كل من مشى على الارض خيلاء وكبر. الثروة والشهره ليست عيب ولكن العيب هو احتقار الاخرين.
رعد العالمي
بالله هذا الفريق ويش يبي به خطوتين قدام ولاشاف اللعب قدامه عود وعلى هالحال الحين صار له اكثر من سنه مالمس كوره ومودينه معكم الكديش مثل عبدالرحمن وعبدالعزيز الدوسري ومايكون والشهري مفترض برى النادي ماينفعون خلقه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. استغفر الله العظيم .. . لكل عاداته وتهاويله وتقاليده وحتى التقليعات .. .. عالم فيه الغريب والعجيب العجيب .. يكاد العاقل ان لا يصدقه ..

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