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اعتراض وتدمير طائرة مسيرة خامسة أطلقتها الميلشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

Time منذ 18 دقيقة
Views 1251
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اعتراض وتدمير طائرة مسيرة خامسة أطلقتها الميلشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (5) خمس طائرات دون طيار صباح ومساء اليوم الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

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أحدث التعليقات

ابوبدر
طيب الين متى الصبر ✋
ابوبدر
المرور ماعاد له دور في الميدان الا على الخطوط السريعة فقط مثل السيارة الواقفة يجي وينبهها للتحرك . استدعاء الونش . الحوادث ماله علاقه فيها بوجود نجم. ماعندهم الا عمل اداري بالمخالفات .
مسفر الغامدي
ماشاء الله..... وبالتوفيق....... على ايش على مايغضب الله!!!
العدناني
أولا في قرى في قزوع جبلية لا تصلها المعدات ثانيا الحرث بالثيران هو ما يحسنه ويضبطه أخيرا نقول له ولغيره من اهل النماص انتم تاج روسنا ولا يهون غيركم
ابوبدر
الله لا يسلمك يانواف . من الحربي عساك بحربة على راسك ان كانك تحب الفتنة🤮

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