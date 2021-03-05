بالفيديو.. المنتخب السعودي يصفع نظيره النيوزلاندي بعد محاولة بث الرعب برقصة الهاكا

ماجد محمد (صدى):
شهدت مباراة كرة اليد بين المنتخب النيوزلندي والمنتخب الوطني والتي انتهت بفوز منتخب المملكة دروس مستفادة من جانب المنتخب النيوزلاندي الذي فشل في التأثير النفسي على فريقنا .
وأظهر مقطع فيديو من قلب المباراة المنتخب النيوزلاندي وهو يؤدي رقصة الهاكا الحماسية قبيل إنطلاقها بهدف بث الرعب في قلوب منتخبنا الوطني إلا أنه ضرب بعرض الحائط كل هذه المهاترات مقابل إيمانه بقدرته على الفوز وتمسكه برفع اسم المملكة .
الجدير بالذكر أن المباراة انتهت بـ 42 هدف لمنتخب المملكة مقابل 12 هدف فقط للمنتخب النيوزلاندي ورقصته الشهيرة!