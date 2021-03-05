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بالفيديو.. المنتخب السعودي يصفع نظيره النيوزلاندي بعد محاولة بث الرعب برقصة الهاكا

Time منذ 47 دقيقة
Views 1971
بالفيديو.. المنتخب السعودي يصفع نظيره النيوزلاندي بعد محاولة بث الرعب برقصة الهاكا

ماجد محمد (صدى):
شهدت مباراة كرة اليد بين المنتخب النيوزلندي والمنتخب الوطني والتي انتهت بفوز منتخب المملكة دروس مستفادة من جانب المنتخب النيوزلاندي الذي فشل في التأثير النفسي على فريقنا .

وأظهر مقطع فيديو من قلب المباراة المنتخب النيوزلاندي وهو يؤدي رقصة الهاكا الحماسية قبيل إنطلاقها بهدف بث الرعب في قلوب منتخبنا الوطني إلا أنه ضرب بعرض الحائط كل هذه المهاترات مقابل إيمانه بقدرته على الفوز وتمسكه برفع اسم المملكة .

الجدير بالذكر أن المباراة انتهت بـ 42 هدف لمنتخب المملكة مقابل 12 هدف فقط للمنتخب النيوزلاندي ورقصته الشهيرة!

Time واتساب
المملكة
المنتخب السعودي
نيوزلاندا
كرة اليد

أحدث التعليقات

ابوبدر
طيب الين متى الصبر ✋
ابوبدر
المرور ماعاد له دور في الميدان الا على الخطوط السريعة فقط مثل السيارة الواقفة يجي وينبهها للتحرك . استدعاء الونش . الحوادث ماله علاقه فيها بوجود نجم. ماعندهم الا عمل اداري بالمخالفات .
مسفر الغامدي
ماشاء الله..... وبالتوفيق....... على ايش على مايغضب الله!!!
العدناني
أولا في قرى في قزوع جبلية لا تصلها المعدات ثانيا الحرث بالثيران هو ما يحسنه ويضبطه أخيرا نقول له ولغيره من اهل النماص انتم تاج روسنا ولا يهون غيركم
ابوبدر
الله لا يسلمك يانواف . من الحربي عساك بحربة على راسك ان كانك تحب الفتنة🤮

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